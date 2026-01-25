Habertürk
Habertürk
        Tamir ettiği kamyonun şoför kabini üzerine düştü!

        Tamir ettiği kamyonun şoför kabini üzerine düştü!

        İstanbul Başakşehir'de korkunç bir kaza meydana geldi. Olayda Ali Çevik, tamir ettiği kamyonun şoför kabininin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 15:43 Güncelleme: 25.01.2026 - 15:43
        Tamir ettiği kamyonun şoför kabini üzerine düştü!
        Başakşehir'de motor kısmı arızalanan kamyonun şoför kabininin altına girerek tamir etmeye çalışan Ali Çevik, kabinin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çevik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

        KABİNİN ALTINDA KALDI

        Olay, saat 13.00 sıralarında Kayabaşı Mahallesi Bozcaada Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kamyon şoförü Ali Çevik, aracının motorunun arızalanmasının ardından kamyonun şoför kabinini kaldırarak tamir etmeye başladı. Çevik, çalıştığı sırada şoför kabini üzerine düştü.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye, kabinin altında sıkışan Ali Çevik'i çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda Ali Çevik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Çevik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

