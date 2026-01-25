NASA'nın 50 yıl sonraki ilk insanlı Ay seyahati ne zaman başlıyor?

NASA Artemis II Mürettebatı: solda Christina Koch, arkada Victor Glover (pilot), önde Reid Wiseman (komutan), sağda Jeremy Hansen

Artemis II uçuşuna katılacak astronatlar yaklaşık 10 gün sürecek görevde daha önce hiçbir insanın gitmediği kadar uzağa gidebilir.

Bu proje ile 1960'lı ve 70'li yıllardan sonra ilk kez Ay'a inilmesinin yolu açılacak.

Artemis II ne zaman fırlatılacak?

NASA'nın, devasa Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) Ay roketi ve Orion Uzay Kapsülünü, hangar niteliğindeki dev montaj binasından (VAB) çıkarıp fırlatma rampasına doğru götürme işlemi en erken 17 Ocak Cumartesi günü başlayacak.

Yaklaşık 6,5 kilometrelik bu yolculuk 12 saat kadar sürecek.

Fırlatma rampasına vardıklarında burada yer destek ekipmanlarını bağlamak üzere bir takım hazırlıklar yapacaklar.

Ocak ayının sonunda NASA, yakıt ikmali için yapılan ve "kostümlü prova" denilen fırlatma öncesi testi yapacak.

Herhangi bir sorun çıkması durumunda, NASA, fırlatmadan önce ek çalışmalar yapılması için SLS ve Orion'u montaj binasına geri götürebilir.

Ancak her şey yolunda giderse, en erken muhtemel fırlatma tarihi 6 Şubat Cuma olabilir.

REKLAM

Roketin hazır olmasının yanı sıra, Ay'ın da doğru konumda olması gerekiyor. Bu nedenle, fırlatma dönemleri buna göre seçiliyor.

Pratikte bu, her ayın başında roketin doğru yöne çevrildiği bir hafta ve ardından üç hafta boyunca fırlatma fırsatının olmadığı bir dönem anlamına geliyor.