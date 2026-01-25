Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Sıcaklık artıyor, şiddetli sağanak ve rüzgar var! | Son dakika hava durumu | Son dakika haberleri

        Sıcaklık artıyor, şiddetli sağanak ve rüzgar var!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre bugün Akdeniz'in batısında şiddetli sağanak, Akdeniz ve Ege'de kuvvetli rüzgar bekleniyor. Sıcaklıklar da mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İşte illerimizde beklenen hava durumu..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2026 - 09:18 Güncelleme: 25.01.2026 - 09:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sıcaklık artıyor, şiddetli sağanak ve rüzgar var!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu olması bekleniyor

        Trakya'nın batısı, Marmara'nın güneydoğusu, Ege kıyıları, (Burdur hariç) Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'in doğusu ile Bolu, Tokat, Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yağış beklenen yerlerde iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer ker yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Antalya çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olarak görülmesi bekleniyor. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        REKLAM

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 16°

        Ankara

        Güneşli 12°

        İzmir

        Bulutlu 18°

        Antalya

        Yağmurlu 12°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 13°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 15°

        Adana

        Güneşli 16°

        Diyarbakır

        Güneşli

        Gaziantep

        Güneşli

        Ağrı

        Bulutlu -8°

        SICAKLIKLAR NORMALİN ÜZERİNDE

        Hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam etmesi, kuzey, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

        İKİ ÖNEMLİ UYARI

        Beklenen yağışların Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Rüzgarın da Ege'nin güney, Akdeniz'in batı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yine tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

        Fotoğraf: İHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!

        Bu Sesi Bir Yerden Tanıyorum'un bu haftaki konuğu, 35 yıldır sesiyle hafızamızda yer edinen, Özlem Altınok oldu. Altınok, Deli Yürek'te Zeynep Tokuş'u, Acı Hayat'ta Ebru Kocaağa'yı, Sex and the City Samantha'yı, Game of Thrones Red Woman'ı seslendirdi. Öte yandan  1990'ların sevilen çizgi dizisi Hei...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı
        Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı
        Burdur'da zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
        Burdur'da zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Meloni: Trump'ın açıklamaları kabul edilemez
        Meloni: Trump'ın açıklamaları kabul edilemez
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Şişli'de kesik başlı cansız beden şoku
        Şişli'de kesik başlı cansız beden şoku
        Çay nasıl keşfedildi?
        Çay nasıl keşfedildi?
        "Düğüm çözebilecek bir oyuncu"
        "Düğüm çözebilecek bir oyuncu"
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        "Her yerde aktif işler yapıyor"
        "Her yerde aktif işler yapıyor"
        İstasmar iddiasına açıklama
        İstasmar iddiasına açıklama
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Otobüs otomobili böyle biçti
        "Venezuela'da yeni bir silah kullanıldı"
        "Venezuela'da yeni bir silah kullanıldı"
        Lüks paylaşımlar radarda
        Lüks paylaşımlar radarda
        ABD'de ICE polisi bir kişiyi daha vurdu
        ABD'de ICE polisi bir kişiyi daha vurdu
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi