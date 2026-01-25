Sıcaklık artıyor, şiddetli sağanak ve rüzgar var!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu olması bekleniyor

Trakya'nın batısı, Marmara'nın güneydoğusu, Ege kıyıları, (Burdur hariç) Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'in doğusu ile Bolu, Tokat, Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yağış beklenen yerlerde iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer ker yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Antalya çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olarak görülmesi bekleniyor. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İstanbul Kısmen Güneşli 16° Ankara Güneşli 12° İzmir Bulutlu 18° Antalya Yağmurlu 12° Trabzon Kısmen Güneşli 13° Bursa Parçalı bulutlu 15° Adana Güneşli 16° Diyarbakır Güneşli 5° Gaziantep Güneşli 9° Ağrı Bulutlu -8°

SICAKLIKLAR NORMALİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam etmesi, kuzey, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

İKİ ÖNEMLİ UYARI

Beklenen yağışların Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Rüzgarın da Ege'nin güney, Akdeniz'in batı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yine tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.