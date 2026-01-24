Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal konutların ilk teslimatı Mart 2027'de yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ev Sahibi Türkiye" 6973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bizi bağrınıza bastınız, bizi kucakladınız. Coşkunuz, dayanışmanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Devletimizin tüm kurumları iş birliği içerisinde Aydın'ı kalkındırmanın mücadelesini veriyor. Toplam değeri 87,5 milyar lirayı aşan yatırımları hizmete sunuyoruz.

Ev sahibi Türkiye sloganıyla bir proje başlattık. Toplam 500 bin sosyal konut inşa edeceğiz. 100 yılın konut projesinin kura çekimlerine geçen ay başladık. Bugün de Aydın'da toplam 6 bin 973 konutun kurasını çekiyoruz. Konutlarımızın ilk teslimatlarını 2027 Mart'tan itibaren yapma niyetindeyiz.

Ana muhalefetin genel başkanı yine çıkıp bu evleri bitiremezler diyecektir. Kendisinin bile inanmadığı bir sürü abuk sabuk argümanı öne sürerek evlerin yapılamayacağını anlatmaya çalışacaktır. Aynısını deprem bölgesinde yaptı da oradan biliyorum. 6 Şubat'tan sonra bize neler neler söylediler. Hükümet bu enkazın altında kalır dediler, evleri inşa edemezler dediler, aynı şeyi İzmir için de söylediler. Peki biz bütün enkazı kaldırdık mı? Vatandaşlarımızı konutlara yerleştirdik mi? Adeta çırpındık. Yıl bitmeden 455 bininci konutun anahtarlarını Hatay'da teslim ettik. Milletimize söz verdik, yerine getirdik. Dünyada hemen hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı bir yükü alnımızın akıyla yaptık. 3 yıldır neredeydin Özgür efendi? 455 bin konut yapılıyorken sen ne ile meşguldün Özgür efendi? Deprem bölgesine sahip çıkmak şimdi mi aklınıza geldi? 3 yıldır sürecin hiçbir yerinde yoktunuz. Hayırdır, daha yeni mi ayıldınız? İhya ve inşa süreci bitmek üzere, bölgeye sahip çıkmak yeni aklına geliyor. Bunların ülkede ne olup bittiğinden haberi yok. Bunlar bizim vaatlerimizi, kendi bedava traktör vaatleri gibi sanıyorlar. Bütün işleri gibi yalan oldu. Şimdi de emekliler üzerinden istismar peşindeler. Yönettikleri belediyelerde maaş yerine harçlık veren kendileri değilmiş gibi... Bunlar ya tropikal adalarda keyif çatıyor ya da meclisi panayır yerine çeviriyor? Ankara'da kürsü basacağınıza belediye çalışanlarının maaşını düzenli ödeseniz ya. Ne emekli umurlarında ne de işçiler...

Biz yaptıklarımızla konuşuyoruz. Hizmetlerle projelerle konuşuyoruz. Eğer bulabiliyorsanız siz de eserlerinizden bahsedin Özgür efendi. Hangi katma değeri ürettiniz? Gelin ondan bahsedin. Yapabiliyorsanız bizimle laf değil, hizmet yarıştırın. Bir kez daha ilan ediyorum, nasıl 455 bin konutu söz verdiğimiz gibi yaptıysak, 500 bin konutu da aynı kararlılıkla inşa edeceğiz. Aydın Şehir Hastanemiz aynı zamanda bir araştırma hastanesi olacak. Hem sağlık hizmeti sunacak hem de tıp alanında kadro yetiştirecek. Benim Aydınlı kardeşim birinci sınıf sağlık hizmetini başka yere gitmeden şehrinde alacak. Aydınlı kardeşlerimizin topuklu efesi Çerçioğlu, sosyal belediyecilik alanında başarı çıtasını sürekli yükseğe taşıyor. 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan düzen bozuluyor. Yıllardır konforlu bir bölgede bulunmanın keyfini çıkaran ülkeler hayatın gerçekleriyle karşılaşıyor. Davos'taki konuşmalara baktığımızda küresel sisteme yönelik eleştirilerimizin batı dünyasında da karşılık bulduğunu görüyoruz. Bize küresel sistemi övenler, bugün sistemin sorunlarından bahsediyorlar. Bizi acımasızca eleştirenler, bugün bize hak veriyor. Aynı durum Suriye için de geçerlidir. Bize 13,5 yıl boyunca demediklerini bırakmadılar. Ülkemizi DEAŞ terör örgütüne destek vermekle suçladılar. Zalim rejim devrildi, Türkiye'nin çok yakın dostu bir hükümet geldi. Şara'nın dirayetli liderliğinde Suriye hızla toparlanıyor. 13,5 yıllık çatışmaların ardından güvenlik ve istikrar sağlanıyor. Terör örgütleri işgal ettikleri yerden yavaş yavaş çıkartılıyor. Eski rejimde vatandaş bile sayılmayan Kürt kardeşlerimiz, Türkmen kardeşlerimiz yine önemli görevler alıyor. DEAŞ denilen belayla mücadele daha kararlı hale geliyor. Her türlü terörün kökü kurutuluyor. Sorunlar birer birer aşılıyor. Tarihin doğru tarafında durmamızın meyvelerini hamdolsun topluyoruz. Milyonlar Türkiye'yi konuşuyor, bize hayır dualar ediyorlar. Suriye'nin kuzeyindeki ayrılıkçı terör tamamen ortadan kalktığında tüm bölgemiz rahatlayacak. Etnik köken ve mezhep üzerinden gerilim coğrafyamıza sadece hüzün, gözyaşı getirir.