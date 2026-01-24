Habertürk
        Mardin haberleri: Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü

        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?

        Mardin'in Derik ilçesinde, 14 yaşındaki Nur Banu Ötünç, kaldığı evde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay, bir çobanın evdeki 2 çocuğun çığlıklarını duyulmasıyla ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 07:29 Güncelleme: 24.01.2026 - 07:29
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Mardin'de yürek yakan olay, önceki gün gece saatlerinde Derik ilçesine bağlı kırsal Şahverdi Mahallesi Çavuşlu mezrasında meydana geldi. Anne ve babası çalışmak için Antalya’da olan Nur Banu Ötünç (14), halasının evinde kalmaya başladı.

        EVDEKİ ÇOCUKLAR 3-4 YAŞLARINDAYDI

        DHA'daki habere göre halası taziye ziyaretine giden, eniştesi de ilçe dışında bulunan Ötünç, evde 3-4 yaşlarındaki 2 kuzeniyle kaldı. Akşam saatlerinde evin önünden geçen bir çoban, pencerede iki çocuğun ağlayarak, yardım istediğini fark etti.

        NUR BANU KANLAR İÇİNDE BULUNDU

        Avluda köpek olduğu için dışarı çıkamadıklarını söyleyen çocuklar, çoban tarafından evden çıkarıldı. Daha sonra eve giren çoban ve köylüler, tabancayla vurulmuş Nur Banu Ötünç'ü gördü.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Ötünç'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Nur Banu’nun cenazesi, önce Derik Devlet Hastanesi’ne ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

        ŞÜPHELİ ÖLÜMDE OTOPSİ BEKLENİYOR

        Nur Banu'nun intihar mı ettiği yoksa silahın kazara ateşlenmesi sonucu mu öldüğü otopsi ve soruşturmanın tamamlanmasının ardından kesinlik kazanacak.

        Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

        #mardin
        #Son dakika haberler
