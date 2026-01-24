Funda Arar'dan "Kendine gel" çıkışı

Son yıllarda herkesin elinde birer telefon, adeta birer 'Yaşam sergileyicisi'ne dönüştü. Kim; nerede, ne yiyor, hangi manzaraya karşı kahvesini yudumluyor? Her şey anlık birer vitrin malzemesi...

İşte tam da bu noktada, Funda Arar, tabiri caizse ortaya tam bir 'Geçeklik bombası' bıraktı. Sanat Arar, dijital dünyanın bu sığ ve tekdüzeleşen yapısına karşı daha fazla sessiz kalamadı.

Aslında Funda Arar’ın dile getirdiği o 'Bıkkınlık', hepimizin içten içe hissettiği ama bir türlü yüksek sesle söyleyemediği kolektif bir yorgunluğun dışa vurumu.

Funda Arar; "Sosyal medyadan bıkkınlık geldi, hep aynı şeyler" diyerek, o ruhsuz rutini eleştirdi. Haklı değil mi? Her gün binlerce profilde aynı filtreli hayatları, aynı 'Mutluluk?' oyunlarını görmekten hangimize gına gelmedi?

Funda Arar'ın özellikle; "Buradayım, şuradayım, şunu yedim, bunu içtim" sarmalına yönelik yaptığı "Eee, ne yapalım yani?" çıkışı, aslında dijital çağın o büyük kibrine atılmış bir tokat niteliğinde. Arar, bu basit ama etkili soruyla herkesi bir aynanın karşısına dikti; Gerçekten bu kadar teşhir, bu kadar onaylanma ihtiyacı kime ne kazandırıyor?