Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Funda Arar'dan "Kendine gel" çıkışı - Magazin haberleri

        Funda Arar'dan "Kendine gel" çıkışı

        Sosyal medyadaki tek tipleşen içeriklerden ve sahte mutluluk pozlarından dert yanan Funda Arar, adeta isyan bayrağını çekti. Arar, yediğini - içtiğini paylaşanlardan, dijital platformlardaki 'Antarktika' oyunlarına kadar sektördeki tüm yapaylığı ifşa etti

        Giriş: 24.01.2026 - 14:24 Güncelleme: 24.01.2026 - 14:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kendine gel" çıkışı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Son yıllarda herkesin elinde birer telefon, adeta birer 'Yaşam sergileyicisi'ne dönüştü. Kim; nerede, ne yiyor, hangi manzaraya karşı kahvesini yudumluyor? Her şey anlık birer vitrin malzemesi...

        İşte tam da bu noktada, Funda Arar, tabiri caizse ortaya tam bir 'Geçeklik bombası' bıraktı. Sanat Arar, dijital dünyanın bu sığ ve tekdüzeleşen yapısına karşı daha fazla sessiz kalamadı.

        Aslında Funda Arar’ın dile getirdiği o 'Bıkkınlık', hepimizin içten içe hissettiği ama bir türlü yüksek sesle söyleyemediği kolektif bir yorgunluğun dışa vurumu.

        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        Sosyal medyanın karanlık yüzü Haberi Görüntüle

        Funda Arar; "Sosyal medyadan bıkkınlık geldi, hep aynı şeyler" diyerek, o ruhsuz rutini eleştirdi. Haklı değil mi? Her gün binlerce profilde aynı filtreli hayatları, aynı 'Mutluluk?' oyunlarını görmekten hangimize gına gelmedi?

        REKLAM

        Funda Arar'ın özellikle; "Buradayım, şuradayım, şunu yedim, bunu içtim" sarmalına yönelik yaptığı "Eee, ne yapalım yani?" çıkışı, aslında dijital çağın o büyük kibrine atılmış bir tokat niteliğinde. Arar, bu basit ama etkili soruyla herkesi bir aynanın karşısına dikti; Gerçekten bu kadar teşhir, bu kadar onaylanma ihtiyacı kime ne kazandırıyor?

        Funda Arar'ın bu isyanı, hayatı sadece bir ekranın içinden ibaret sananlara karşı verilmiş bir 'Kendine gel' çağrısı olma özelliğine sahip. Arar’ın bu duruşu, gösterişin değil samimiyetin, niceliğin değil niteliğin değerini bir kez daha hatırlattı.

        BİR DE 'BOT BASMA' ÇIKIŞI

        Türk pop müziğinin sevilen ismi Funda Arar, sosyal medyadaki içerik kirliliğinden sonra bu kez gözünü dijital müzik platformlarına dikti. Spotify gibi platformlardaki dinlenme sayılarının organikliği üzerine şüphelerini dile getiren Arar, sektörde 'Bot basma' olarak tabir edilen sahte etkileşimlere yönelik sert bir eleştiride bulundu.

        Funda Arar, bazı meslektaşlarının dinlenme istatistiklerindeki garipliğe şu sözlerle dikkat çekti: Bakıyorsunuz Antarktika'da veya Endonezya'da 'en çok dinlenenler' listesine giren Türk şarkıcılar var. Allah aşkına, buralarda bizim şarkılarımızı dinleyecek kaç tane Türk yaşıyor?" diyerek Spotify'da garip işlerin döndüğünü söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mattia Ahmet Minguzzi, öldürülmesinin yıl dönümünde Kadıköyde anıldı

        İstanbulda 15 yaşında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi için vefatının birinci yıl dönümünde Kadıköydeki Salı Pazarında anma töreni düzenlendi. (AA)

        #funda arar
        #sosyal medya
        #Spotify
        #müzik
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
        Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Yılmaz Güney'i izletmeyin
        Yılmaz Güney'i izletmeyin
        Yaşlılarda kronik susuzluk demansa neden olabiliyor
        Yaşlılarda kronik susuzluk demansa neden olabiliyor
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası