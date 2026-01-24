Davos'ta pop yıldızı Katy Perry politikacı Justin Trudeau el ele: Tarihin ünlü politikacı-sanatçı aşkları

Yakın zamanda başlayan en sürpriz ilişkilerden biri, pop yıldızı Katy Perry ile eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun yaşadığı kuşkusuz. 2015'te Kanada'ya başbakan olduğunda, ülkenin ikinci en genç başbakanı olarak tüm dünyanın dikkatini çeken Trudeau, yakışıklılığı, aile hayatı, üç çocuğuyla yakından ilgilendiğini gösteren samimi ev halleriyle hep adından söz ettirdi. Derken, Sophie Grégoire ile 18 yıllık evliliğini 2023'te bitirmesiyle şok etkisi yaratsa da asıl büyük şok, geçen yaz Katy Perry ile aşkının belgelenmesiyle yaşandı.

Katy Perry ve Justin Trudeau'nun Paris'te ilk kez yan yana görüntüsü

Çocuğunun babası olan nişanlısı Orlando Bloom'la 10 yıllık birlikteliğini bitirmesinden birkaç ay sonra Perry, yeni erkek arkadaşı Trudeau ile bir restoranda görülmüştü. Sonra da Trudeau, şarkıcının konserinde dans ederken seyircilerin telefon kamerasına takılmıştı. Sadece arkadaş da olabilirlerdi tabii. Ama ekim ayında teknede sarmaş dolaş görüntüleri, birliktelik söylentilerinin artık ete kemiğe büründüğünün kanıtıydı. Derken bu olayın sonrasında Paris'te el ele görüntü vererek artık aşklarını tüm dünyaya ilan ettiler.

41 yaşındaki pop yıldızı ile 54 yaşındaki eski Kanada Başbakanı, dünya kamuoyu önündeki ilk görüntülerini ise geride bıraktığımız haftada, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda verdi. Çift, dünyanın önde gelen siyasetçilerinin ve ekonomistlerinin buluşma noktası olan Davos'ta, Küresel Yumuşak Güç Zirvesi'ne el ele geldi. Tabii finans, çevre gibi devasa meselelerin konuşulduğu Davos zirvesinde gözler taze aşıklara çevrildi. Flaşlar art arda patladı. Justin Trudeau, zirvede konuşma yaparken, Perry de ekonomi ve siyasetten isimlerin arasında en öndeki yerini alarak sevgilisini hayranlıkla seyretti. Emmanuel Macron Katy Perry-Justin Trudeau ikilisinin Davos zirvesine el ele katılması mı, yoksa Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Amerikalı mevkidaşı Donald Trump'ın tehditlerinin ardından 'Avrupa tercihi' ile 'barış ve istikrar' çağrısında bulunduğu konuşmasında, göz rahatsızlığı nedeniyle taktığı ve sözlerinden daha fazla dikkat çeken havacı gözlükleri mi Davos'a daha çok damga vurdu dersiniz? Biz yine aşktan devam edelim… Katy Perry, sevgilisinin Davos konuşmasını dinledi Trudeau'nun Perry'nin konserine gitmesi, Perry'nin Trudeau'ya siyaset yaparken destek vermesi, ilişkilerini güçlü bir zemine oturttukları izlenimini veriyor. Tüm dünyanın gözünün üstünde olduğu bu taze çift, başka politikacı-sanatçı ilişkilerini düşünmeye sevk etti. Ama başlarken, fazla uzağa gitmeye gerek yok. Justin Trudeau'nun, bir sanatçıyla birliktelik yaşama tercihi, babasına çekmesiyle alakalı gibi duruyor.

Kim Cattrall - Pierre Trudeau 1968 ile 1979 yılları arasında ve 1980 ile 1984 yılları arasında Kanada'nın 15'inci başbakanı olarak görev yapan Pierre Trudeau ile 'Sex and the City' dizisindeki Samantha Jones rolüyle tanınan Kim Cattrall, 1980'lerde bir ilişki yaşadı. İlişkileri hakkında çok fazla bilgi gün yüzüne çıkmadı. Pierre Trudeau'nun dört çocuğunun annesi Margaret Trudeau'dan ayrılmasının ardından Kim Cattrall ile birbirlerine aşık olmuşlardı. Kim Cattrall da bu ilişkiden çok fazla bahsetmedi. Sadece bir keresinde CBS kanalının '60 Minutes' programında, o sırada Kanada Başbakanı olan Justin Trudeau'nun annesi olarak yanlışlıkla Kim Cattrall tanıtıldı. İngiliz asıllı Kanadalı oyuncu, o zamanlar adı Twitter olan X platformunda bu hatayı yorumlarken, "Kanada başbakanı olan bir oğlum mu varmış? Bundan daha fazla gurur duyamazdım" diye yazdı. Jane Fonda - Tom Hayden Şu an 88 yaşında olan Oscar ödüllü oyuncu Jane Fonda, 1973'ten 1990'a kadar ABD'nin eski California Senatörü Tom Hayden ile evli kaldı. Hayden, Ekim 2016'da 76 yaşında hayatını kaybetti. Bu, her ikisi için de ikinci evlilikti ve bu birliktelikten Troy Garity adında bir oğulları var.

Jane Fonda-Tom Hayden ilişkisi, 1970'lerin başında savaş karşıtı hareket içinde filizlenen, siyaset ve aktivizmin merkezde olduğu bir ortaklıktı. İkisi de Vietnam Savaşı'na karşı hareketin önde gelen figürleriydi. 1971–72 civarında aktivist çevrelerde tanıştılar. Onlar için romantizm çoğu kez ortak davaya adanmış jestlerde görünürdü. Mesela 1973'te evlendikten sonra 'balayını' klasik bir tatille değil, birlikte savaş karşıtı organizasyon Indochina Peace Campaign kapsamında ülke turuna çıkarak, salon salon dolaşıp yan yana konuşmalar yaparak geçirdiler. Kendi ölçülerinde bu, birbirlerine ve paylaştıkları ideolojiye verilmiş romantik bir sözdü. Marilyn Monroe ile Kennedy kardeşler Hollywood efsanesi Marilyn Monroe'nun, 1962'de 36 yaşındayken hayatını kaybetmeden önce, eski ABD Başkanı John F. Kennedy (JFK) ile ilişki yaşadığı söylentisi, tarihte kesinliği hiçbir zaman netleştirilemeyen olaylardan. Bir söylenti olarak kalsa da Monroe'nun ölümünden sadece birkaç ay önce Madison Square Garden'da Kennedy'nin 45'inci doğum günü için yaptığı ikonik 'Happy Birthday, Mr. President" (Mutlu Yıllar Sayın Başkan) performansı, Monroe ile John F. Kennedy arasındaki söylentileri alevlendirdi.

Monroe, Kennedy'lerle esasen oyuncu Peter Lawford üzerinden tanıştı. Lawford, JFK'nin eniştesiydi; Patricia Kennedy Lawford'la evliydi. Hollywood'daki partiler ve bağış geceleri bu çevreyi bir araya getiriyordu. Tarihçilerin ve biyografi yazarlarının ortak noktası, Monroe ile JFK'nin en azından kısa süreli, muhtemelen 1962'de tek gecelik bir yakınlık yaşamış olabileceği yönünde. Aralarındaki yakınlaşmanın sürekli bir ilişkiye dönüştüğünü gösteren sağlam kanıt bulunmuyor. Anlatılanlar, tanık ifadeleri ve ikincil kaynaklara dayanıyor. Marilyn Monroe - John F. Kennedy Marilyn Monroe'nun adı, JFK'nin kardeşi, eski ABD Adalet Bakanı Robert F. Kennedy (RFK) ile de anıldı. İlişki iddiaları popüler kültürde yaygın olsa da, bunu destekleyen güvenilir doğrudan bir kanıt yok. Çoğu tarihçi, "RFK ile romantik ilişki" söylemini kanıtlanmamış kabul ediyor. Biyografi yazarı James Spada, 2012'de People'a verdiği demeçte, "Marilyn Monroe'ya ne olduğu 20. yüzyılın en büyük gizemlerinden biri" demişti. Spada, Kennedy'lerin Monroe'nun ölümünden sorumlu olduğuna dair komplo teorisinin doğru olduğuna inanmadığını söylese de, "Marilyn'in hem Bobby hem de Jack ile cinsel ilişkisi olduğu oldukça açıktı" diyerek başkan ve kardeşi Robert Kennedy'nin takma adlarını kullanmıştı.

Monroe’nun ölümü, aşırı doz ilaçla intihar olarak kayıtlara geçti. Ancak Hollywood efsanesinin ölüm gününde RFK’nin Los Angeles’ta Monroe’yu ziyaret ettiğine dair anlatılar yıllardır tartışılıyor. Yine de resmi programlar ve tanık beyanları bu iddiayı desteklemekten uzak görünüyor. Elizabeth Taylor - John Warner Elizabeth Taylor’ın 6’ncı eşi John Warner ABD’nin eski Donanma Bakanı’ydı. İkili, 1976'da tanıştı. Politikacı, Taylor'ı, Washington’daki İngiliz Büyükelçiliği'nde Kraliçe II. Elizabeth için düzenlenen yemekte kendisine eşlik etmesi için davet etti. Aralarında hemen bir kıvılcım oluştu, aynı yılın eylül ayında nişanlandılar ve aralık ayında evlendiler. Taylor, Warner'ın Virginia'daki çiftlik hayatına uyum sağlamakta sorun yaşamazken, 1979'da senatör olduktan sonra bir politikacının eşi olmaya alışmakta daha çok zorlandı. Taylor, 2002'de The New York Times'a verdiği röportajda, "Hayatımın aşkı olmadığını biliyordu. Ben de onun hayatının aşkı olmadığımı biliyordum. Ama birbirimizi seviyorduk" dedi.