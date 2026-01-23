Habertürk
        Yaser Asprilla, Galatasaray yolunda! - Futbol Haberleri

        Yaser Asprilla, Galatasaray yolunda!

        Galatasaray, Girona'da forma giyen 22 yaşındaki Kolombiyalı kanat oyuncusu Yaser Asprilla'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak için harekete geçti.

        Giriş: 23.01.2026 - 20:21 Güncelleme: 23.01.2026 - 20:21
        1

        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Noa Lan'ın ardından bir kanat oyuncusunu daha kadrosuna katmak için harekete geçti.

        2

        Sarı-Kırmızılılar, Girona'da forma giyen 22 yaşındaki Yaser Asprilla için devreye girdi.

        3

        Galatasaray, Kolombiyalı futbolcunun şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralık transferi için Girona ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

        4

        Kolombiyalı kanat oyuncusu, bu sezon Girona formasıyla 17 maça çıkarken 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

        5

        Girona, Asprilla'yı Watford'dan 2024 yılında 18 milyon Euro transfer bedeliyle kadrosuna katmıştı.

