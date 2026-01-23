Yaser Asprilla, Galatasaray yolunda!
Galatasaray, Girona'da forma giyen 22 yaşındaki Kolombiyalı kanat oyuncusu Yaser Asprilla'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak için harekete geçti.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Noa Lan'ın ardından bir kanat oyuncusunu daha kadrosuna katmak için harekete geçti.
Sarı-Kırmızılılar, Girona'da forma giyen 22 yaşındaki Yaser Asprilla için devreye girdi.
Galatasaray, Kolombiyalı futbolcunun şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralık transferi için Girona ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.