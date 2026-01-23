İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gereken duruşma, salonunun yetersiz kalması nedeniyle Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumları karşısında bulunan 1 numaralı duruşma salonunda yapıldı.

DHA'daki habere göre duruşmaya, tutuksuz sanık Ahmet Özer ile avukatları ve çok sayıda partili katıldı. Duruşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bazı il ve ilçe belediye başkanları ile çok sayıda izleyici de hazır bulundu.

Geçtiğimiz celse savcılık duruşmada esasa ilişkin mütalaasında Özer’in 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan Ahmet Özer, "Benim terör örgütüyle yan yana gelmeyeceğimi sokaktan geçen adam bile söyler. Ben terörle yan yana gelecek bir insana benziyor muyum? 64 yıl tek bir suç işlememişim; belediye başkanı olunca mı terör örgütü üyesi olmuşum? Bu akla mantığa sığıyor mu? Bu ülkenin ayakta durması için üç temel şart gerekmektedir: siyasal düzen, ekonomi ve adalet.

"HUKUKTAN BAŞKA SIĞINACAK DALIMIZ YOK"

Bizi halk yapan, bizi toplum yapan temel çimento hukuktur. Demokratik olduğu iddia edilen sistemlerde en tehlikelisi de budur. Bir ülkeyi ayakta tutan adalettir, haktır, hukuktur. Bizim amacımız, herkesi koruyup kollayan, adalet dağıtan bir sistemdir. Bana kollukta, sorguda sorulmayan gizli tanık bir gecede icat edildi. 35 yıllık akademik kariyerime bakılırsa, benim terörle yan yana gelmeyeceğimi sokaktan geçen biri bile söyler. Hukuktan başka sığınacak dalımız yok.

"İMRALI'DA ADIM GEÇTİĞİ İÇİN YARGILANIYORUM"

Bizi halk yapan temel çimento hukuktur. Bugün biz bu süreç içerisinde yargılanmıyoruz, adeta cezalandırılıyoruz. 12 yıl önce, benim tarafı olmadığım bir görüşmede İmralı’da benim adım geçtiği için yargılanıyorum. Böyle barış süreci nasıl sağlanacak? Bana göre barış ve huzuru sağlayabilecek en yetkili kurumların başında yargı kurumları geliyor. O nedenle yargının tarafsız ve bağımsız olması gerektiğini söylüyoruz. Deliller, tartışmaya yer bırakmayacak şekilde açık ve net olmalı.

"TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMADIM KARŞISINDA OLDUM"

Hayatım boyunca hiçbir terör örgütüne üye olmadım, aksine karşısında oldum. Şiddetin asla bir çözüm olmadığını ifade ettim. Bunlar geçmişimde sabittir. Yeni bir çözüm sürecine duyulan ihtiyaçtan söz ettim. Tahliye olduktan sonra da barış süreci için bir gün bile durmadan üzerime düşeni yapmak için çaba sarf ettim. Bütün bunları yapan biri olarak, nasıl benden bir terör örgütü üyesi çıkaracaksınız?