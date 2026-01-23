Habertürk
        Esenyurt Eski Belediye Başkanı Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası

        Ahmet Özer'e 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak'tan 6 yıl 3 ay hapis cezası

        İstanbul'da, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme, Özer hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 14:14 Güncelleme: 23.01.2026 - 15:08
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gereken duruşma, salonunun yetersiz kalması nedeniyle Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumları karşısında bulunan 1 numaralı duruşma salonunda yapıldı.

        ÖZEL DE DURUŞMAYA KATILDI

        DHA'daki habere göre duruşmaya, tutuksuz sanık Ahmet Özer ile avukatları ve çok sayıda partili katıldı. Duruşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bazı il ve ilçe belediye başkanları ile çok sayıda izleyici de hazır bulundu.

        15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

        Geçtiğimiz celse savcılık duruşmada esasa ilişkin mütalaasında Özer’in 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

        "64 YIL TEK BİR SUÇ İŞLEMEMİŞİM"

        Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan Ahmet Özer, "Benim terör örgütüyle yan yana gelmeyeceğimi sokaktan geçen adam bile söyler. Ben terörle yan yana gelecek bir insana benziyor muyum? 64 yıl tek bir suç işlememişim; belediye başkanı olunca mı terör örgütü üyesi olmuşum? Bu akla mantığa sığıyor mu? Bu ülkenin ayakta durması için üç temel şart gerekmektedir: siyasal düzen, ekonomi ve adalet.

        "HUKUKTAN BAŞKA SIĞINACAK DALIMIZ YOK"

        Bizi halk yapan, bizi toplum yapan temel çimento hukuktur. Demokratik olduğu iddia edilen sistemlerde en tehlikelisi de budur. Bir ülkeyi ayakta tutan adalettir, haktır, hukuktur. Bizim amacımız, herkesi koruyup kollayan, adalet dağıtan bir sistemdir. Bana kollukta, sorguda sorulmayan gizli tanık bir gecede icat edildi. 35 yıllık akademik kariyerime bakılırsa, benim terörle yan yana gelmeyeceğimi sokaktan geçen biri bile söyler. Hukuktan başka sığınacak dalımız yok.

        "İMRALI'DA ADIM GEÇTİĞİ İÇİN YARGILANIYORUM"

        Bizi halk yapan temel çimento hukuktur. Bugün biz bu süreç içerisinde yargılanmıyoruz, adeta cezalandırılıyoruz. 12 yıl önce, benim tarafı olmadığım bir görüşmede İmralı’da benim adım geçtiği için yargılanıyorum. Böyle barış süreci nasıl sağlanacak? Bana göre barış ve huzuru sağlayabilecek en yetkili kurumların başında yargı kurumları geliyor. O nedenle yargının tarafsız ve bağımsız olması gerektiğini söylüyoruz. Deliller, tartışmaya yer bırakmayacak şekilde açık ve net olmalı.

        "TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMADIM KARŞISINDA OLDUM"

        Hayatım boyunca hiçbir terör örgütüne üye olmadım, aksine karşısında oldum. Şiddetin asla bir çözüm olmadığını ifade ettim. Bunlar geçmişimde sabittir. Yeni bir çözüm sürecine duyulan ihtiyaçtan söz ettim. Tahliye olduktan sonra da barış süreci için bir gün bile durmadan üzerime düşeni yapmak için çaba sarf ettim. Bütün bunları yapan biri olarak, nasıl benden bir terör örgütü üyesi çıkaracaksınız?

        "BEN NASIL SUÇLANABİLİRİM"

        Ahmet Özer’den terör örgütü üyesi çıkmaz; barışın ve birliğin teminatı çıkar. Aldığım elektrik süpürgesinden tutun, kiracının yatırdığı kira parasına, incir satın aldığım yere kadar birçok şey dosyada terörle iltisaklı konu haline getirilmiş. 13 yıl boyunca bir trol ağıyla telefonlarım dinlenmiş. Ben Pervin Buldan ile görüşmüşüm. Pervin Buldan her gün Cumhurbaşkanı ile konuşuyor. O suçlu değil de ben Pervin Buldan’ı aradığımda mı suçlu oluyorum? Ben çıktıktan sonra yaklaşık 100 bin insan bana ‘geçmiş olsun’ demeye geldi. Ben o insanların ne suçu var, ne suçu yok nereden bilebilirim? Bundan dolayı ben nasıl suçlanabilirim" dedi.

        6 YIL 3 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

        Mahkeme kararında, Ahmet Özer’in, ‘PKK/KCK Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırılmasına karar verdi.

