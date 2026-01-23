Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
Ankara'da, tedavi gören 68 yaşındaki Şükrü Duman'ın hayatını kaybettiği haberini, Ordu'da öğrenen kardeşi 65 yaşındaki İhsan Duman, cenaze işlemleri için gittiği Akkuş ilçesinde kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. Aynı gün ölen iki kardeş, toprağa verildi
Ankara'da, Şükrü Duman (68) tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Ağabeyinin ölüm haberini Ordu'nun Ünye ilçesinde alan İhsan Duman (65), cenaze işlemleri için Akkuş ilçesi Çayıralan Mahallesi'ne geldi.İlk önce hayatını kaybeden ağabey Şükrü Duman.
KALP KRİZİ GEÇİRİP YAŞAMINI YİTİRDİ
DHA'daki habere göre İhsan Duman da işlemlerin ardından geçirdiği ani kalp krizi sonucu dün yaşamını yitirdi.Acı haberi alıp kalp krizi sonucu vefat eden İhsan Duman.
İKİ KARDEŞ TOPRAĞA VERİLDİ
Aynı gün ölen kardeşler Şükrü ve İhsan Duman, bugün öğle vakti Çayıralan Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
İki kardeşin peş peşe hayata veda etmesi yakınlarını hüzne boğdu.