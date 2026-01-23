İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklamaya sevk yazısında; İspanya kolluk kuvvetlerinin İspanya’daki yetki sınırları içerisinde United-S isimli gemide yaklaşık 10 ton kokain maddesi ele geçirdiğini, gemide bulunan mürettebattan dördünün Türk vatandaşını olduğunu belirtti.

ÇETİN GÖREN’İN TALİMATIYLA 10 TONLUK UYUŞTURUCU TAŞINDI

Savcılık soruşturma dosyası kapsamında yapılan United-S isimli geminin Türkiye bağlantıları ve suça karışan Türk vatandaşlarının ya da Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu şahısların ortaya çıkarılması için yaptığı araştırmada şu değerlendirmeyi yaptı; Alınan ifadeler, tanık beyanları, yazışmaları delil kabul edilerek Çetin Gören'in lideri olduğu bir suç örgütü kuruldu belirlendi. Çetin Gören’in talimatıyla United-S isimli gemide bulunan 10 ton kokainin taşınması işinin organize edildiği tespit edildi.

REKLAM

KOKAİNİ PERDELEMEK İÇİN BAŞKALARINA ŞİRKET KURDURDU

Savcılığın tutuklamaya sevk yazısına göre olay şu şekilde gerçekleşti: "Çetin Gören uyuşturucu ticaretini perdelemek amacıyla başka kişiler üzerinden Hondras merkezli COPA MARİTİME CO isimli şirketini kurdurdu. United-S isimli gemi de bu şirkete aitti. Geminin sevk ve idaresini talimatlarıyla Çetin Gören yönlendirdi." Aynı zamanda suça konu 10 ton kokain taşıma işini diğer şüphelilerle birlikte üstlendiği belirtildi.

GEMİ TEDARİKİ VE UYUŞTURUCUNUN TAŞINMASI Şüpheli Engin Çavuş sürekli Çetin Gören’in yanındaydı. Örgüt lideri Çetin Gören’in talimatlarını yerine getirerek suç örgütü içerisinde önemli bir konuma sahip oldu. Şüpheli Hasan Can ile şüpheli Süleyman Madi ise birlikte hareket ederek Çetin Gören’in talimatı doğrultusunda gemi tedariki sağlamak ve bu geminin seyr-ü sefere hazır hale getirilerek 10 ton kokainin belirlenen koordinatlar içerisinde taşınmasını sağlamak açısından önemli bir konumdaydılar. Şüpheli Mehmet Murat Buldanlıoğlu'nun ise Çetin Gören’in talimatıyla başkası adına bir şirket kurarak bu şirket adına önceden belirlenen UNITED-S isimli gemiyi kaydettirip gemiyi seyr-ü sefere hazır hale getirme ve kokaini taşıma noktasında suç örgütü içerisinde önemli bir konumda olduğu kaydedildi. Şüpheli Faris Diab'ın ise talimatlarla gerekli kuruluşlarla harekete geçerek geminin seyr-ü sefere hazır hale getirilmesini sağladığı belirtildi. REKLAM KİMİ MÜRETTEBATI, KİMİ GEMİYİ AYARLADI Şüpheliler Ahmed Almassri ve Semra Almassri’nin ise United-S isimli geminin tedariki için Süleyman Madi, Mehmet Murat Buldanlıoğlu ve Hasan Can'a yardımcı olduğu belirtildi. Şüphelilerin bu şekilde suç örgütüyle birlikte hareket ettiği ifade edildi. Şüpheli Mesut Yalçın da İspanya’da tutuklu bulunan diğer Türk vatandaşları ile görüşüp onlarla birlikte Libya’ya hareket etti. Uyuşturucu dolu geminin mürettebatını örgüt liderinden aldığı talimatlarla sağladı.