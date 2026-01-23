Altın rekor kırmaya devam ediyor
Altın fiyatlarında yükseliş yeniden devam ediyor. Altının ons fiyatı 4967 doları görerek rekor kırarken, gram altın ise 6908 TL'den alıcı buluyor
Giriş: 23.01.2026 - 08:04 Güncelleme: 23.01.2026 - 08:04
Jeopolitik riskler ve doların zayıflamasıyla beraber altın fiyatları Cuma günü bir kez daha rekor seviyeye yükseldi.
Altının ons fiyatı 4967 doların üzerine çıkarak bir kez daha rekor tazeledi.
Altının ons fiyatının rekor kırmasıyla gram altında da yükseliş sürdü. Gram altın ise TSİ 07.58 itibarıyla 6908 TL'den alıcı buluyor.
* Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.
