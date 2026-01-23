Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.851,49 %0,97
        DOLAR 43,3477 %0,17
        EURO 50,9692 %0,03
        GRAM ALTIN 6.904,44 %0,97
        FAİZ 35,09 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 137,48 %2,82
        BITCOIN 89.899,00 %0,82
        GBP/TRY 58,5267 %-0,01
        EUR/USD 1,1748 %-0,06
        BRENT 64,62 %0,87
        ÇEYREK ALTIN 11.288,75 %0,97
        Haberler Ekonomi Altın Altın rekor kırmaya devam ediyor - Altın Haberleri

        Altın rekor kırmaya devam ediyor

        Altın fiyatlarında yükseliş yeniden devam ediyor. Altının ons fiyatı 4967 doları görerek rekor kırarken, gram altın ise 6908 TL'den alıcı buluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2026 - 08:04 Güncelleme: 23.01.2026 - 08:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Jeopolitik riskler ve doların zayıflamasıyla beraber altın fiyatları Cuma günü bir kez daha rekor seviyeye yükseldi.

        Altının ons fiyatı 4967 doların üzerine çıkarak bir kez daha rekor tazeledi.

        Altının ons fiyatının rekor kırmasıyla gram altında da yükseliş sürdü. Gram altın ise TSİ 07.58 itibarıyla 6908 TL'den alıcı buluyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Sanatçının ortaya koyduğu her eser, a...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 ilin emniyet müdürü değişti
        3 ilin emniyet müdürü değişti
        En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildi
        En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildi
        Fenerbahçe'ye Avrupa'da çelme!
        Fenerbahçe'ye Avrupa'da çelme!
        "İran'a doğru seyreden büyük bir filomuz var"
        "İran'a doğru seyreden büyük bir filomuz var"
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        Fenerbahçe, Szymanski ile yollarını ayırdı!
        Fenerbahçe, Szymanski ile yollarını ayırdı!
        Noa Lang, Galatasaray için İstanbul'da!
        Noa Lang, Galatasaray için İstanbul'da!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Ergin Ataman'a İsrail'de büyük terbiyesizlik!
        Ergin Ataman'a İsrail'de büyük terbiyesizlik!
        Tedesco: İlk 8 olmazsa da problem yok!
        Tedesco: İlk 8 olmazsa da problem yok!
        Kadıköy Kırmızı-Beyaz: Fenerbahçe tribünleri Türk bayrağı açtı!
        Kadıköy Kırmızı-Beyaz: Fenerbahçe tribünleri Türk bayrağı açtı!
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        En-Nesyri İtalya yolcusu! Anlaşma tamam
        En-Nesyri İtalya yolcusu! Anlaşma tamam
        İzmir'de can pazarı! Araç viyadükte asılı kaldı
        İzmir'de can pazarı! Araç viyadükte asılı kaldı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        “Abinizi yaktım, bir şey yapamadınız”
        “Abinizi yaktım, bir şey yapamadınız”
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü