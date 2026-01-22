Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 37'ye çekti.

Böylece 5 toplantı üst üste faiz indirim kararı alınmış oldu.

PPK bugün bunun yanında gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 41’den yüzde 40’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını yüzde 36.5’ten yüzde 35.5’e indirdi.

TCMB geçen yıl aralık ayında 150 baz puan, ekim toplantısında ise 100 baz puanlık faiz indirimine gitmişti. Eylül toplantısında 250 baz puan, temmuzda ise 300 baz puanlık indirim gelmişti. Böylece son 5 toplantıda toplam 900 baz puanlık indirim yapıldı.

ÖNCÜ VERİLER OCAKTA ENFLASYONDA ARTIŞA İŞARET EDİYOR

Yayımlanan karar metninde enflasyonun ana eğiliminin aralık ayında gerilediği belirtildi.

Öncü verilerin ocak ayında aylık tüketici enflasyonunun gıda öncülüğünde arttığına, ana eğilimdeki artışın ise sınırlı olduğuna işaret ettiği belirtilen metinde "Son çeyreğe ilişkin göstergeler talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin azalmasına karşın sürdüğünü ima etmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" değerlendirmesi yer aldı.