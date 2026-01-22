Habertürk
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı! | Son dakika haberleri

        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!

        İstanbul Kadıköy'de vahşice öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında yeni bir gelişme yaşandı. İstinaf mahkemesi, iki sanığa verilen 24'er yıl hapis cezalarını onadı

        Giriş: 22.01.2026 - 14:16 Güncelleme: 22.01.2026 - 14:16
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) ölümüne ilişkin davada B.B. ve U.B., indirim uygulanmadan en üst sınırdan 24'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        DHA'nın haberine göre sanıkların cezaları İstanbul Bölge Adliyesi 1. Ceza Dairesi tarafından onaylandı.

        Ayrıntılar geliyor..

