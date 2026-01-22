Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Son dakika: Açılışı Trump yaptı: Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı | Dış Haberler

        Açılışı Trump yaptı: Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı

        ABD Başkanı Donald Trump, Davos Zirvesi'nde düzenlenen Gazze Barış Kurulu imza töreninde konuştu. Trump, "Bugün dünya benim sayemde daha zengin, daha barışçıl" dedi. Suriye ile ilgili de konuşan Trump, "Suriye'de çok iyi kazanımlar var. Nefes alabilmeye başladılar. Oradaki yeni yönetim iyi çalışıyor. Suriye liderine güveniyorum" ifadesini kullandı. ABD Başkanı, "Bugün Gazze için daha iyi bir geleceğin başlangıcı. Bu savaş sona eriyor" dedi. Trump'ın konuşmasının ardından liderler sahneye gelerek Gazze Barış Kurulu için imzalarını attı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 13:14 Güncelleme: 22.01.2026 - 13:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, Davos Zirvesi'nde düzenlenen Gazze Barış Kurulu imza töreninde konuştu. Barış Kurulu'nda Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bulunuyor.

        "Bu liderler benim arkadaşlarım"

        Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Burada harika ve popüler liderlerle, bazıları popüler değil, bir aradayız. Hepsine teşekkür ederim.

        ABD ekonomisi iyiyse herkes iyidir. Biz 18 trilyon dolarlık yatırım yaptık ülkemizde. Ticaret açığımızı yüzde 77 oranında azalttık. Bunu sadece 1 yıllık dönemimde yaptık.

        Bugün dünya daha barışçıl. Dünyanın birçok yerinde yangınları söndürdük. Bazı yerlerde 35 yıldır süren savaşlar vardı, biz bunları bitirdik.

        REKLAM

        8 savaşı 9 ayda bitirdik. Kamboçya, Tayland, Sırbistan, Pakistan, Hindistan, İsrail, İran, Mısır, Etiyopya... Birçok ülke.

        Dün Mısırlılarla bir araya geldim. Nil Nehri'yle ilgili zor bir durum var orada. Benim ikinci Başkanlık dönemimde her şey daha hızlı ilerliyor.

        Bu liderlerin hepsi benim arkadaşlarım. Gazze'deki savaş artık sona eriyor. Biz küçük hale getirmeden önce inanılmaz büyük bir yangındı.

        Orta Doğu'da 59 ülke barışı destekliyor. Hamas silah bırakmazsa bu onların sonu olur.

        İran'la da konuşacağız. DEAŞ'ı Suriye'de hızlı bir şekilde alaşağı ettik. Kurucusunu ortadan kaldırdık. DEAŞ'ı benim ilk dönemimde ortadan kaldırdık. İlk dönemim de harikaydı ama ikinci dönemim daha iyi.

        "Suriye liderine güveniyorum"

        Suriye'de çok iyi kazanımlar var. Nefes alabilmeye başladılar. Oradaki yeni yönetim iyi çalışıyor. Suriye liderine güveniyorum.

        Bizim ülkemize yatırım yapan herkes çok mutlu olacak. NATO üyelerinin GSMH'lerinin yüzde 5'inin NATO'ya harcanmasını sağladım, İspanya hariç herkes kabul etti. İspanya'yla konuşmam gerekecek.

        Venezuela'nın yeni lideriyle çok iyi bir ilişkimiz var. Diktatör Maduro'yu kaçırdık. Venezuela'yı dev petrol firmalarına açtık. Venezuela çok büyük gelir elde edecek. Dev şirketler bir an önce Venezuela'dan petrol çıkarmak istiyor. Askerlerimiz de harikaydı, birinci dalgada hedeflerimize ulaştık.

        Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili de, ben Başkan olsaydım bu savaş çıkmazdı. Putin, Ukrayna'yı göz bebeği olarak görüyor ve ona, "Bunu yapamazsın Putin" dedim.

        Bugün burada, bu kurulda harika insanlar var. Her ülke bu barış kurulunun bir parçası olmak istiyor.

        Bu kuruldaki herkes arkadaşlarım, aslında birkaç tanesini sevmiyorum. Bakalım aralarında sevmediklerim var mı... Dünya barışı bu insanların sayesinde oluşuyor.

        Hamas'ın elinde kalan son rehineleri de vermesi ve taahhütlerini yerine getirmesi gerekiyor. Bizim Gazze'nin silahsızlanmasını ve yeniden inşasını sağlamamız lazım. Gazze'nin iyi yönetilmesi gerekiyor. İstediklerimizi başarabiliriz.

        Birleşmiş Milletler'in inanılmaz bir potansiyeli var. Benim bitirdiğim savaşlarda bir rolleri olmadı ama olabilirdi. Onlarla çalışacağız.

        Artık dünya için ve Orta Doğu için daha iyi bir gelecek başlıyor. Ben dünyayı bir 'bölge' olarak adlandırıyorum. Burada bulunan herkes bir yıldız. Dünyanın en güçlü insanları. Bu zekayı barış için kullanırsanız inanılmaz şeyler olabilir."

        Trump'ın konuşmasının ardından liderler sahneye gelerek Gazze Barış Kurulu için imzalarını attı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Perşembe-Cuma kuvvetli yağmura dikkat

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yurt genelinde beklenen hava durumu ve sıcaklıklara ilişkin bilgi verdi

        #son dakika
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Kolay gelsin" diyerek kuyumcuyu soydu! Kadın müşteri dehşeti yaşadı...
        "Kolay gelsin" diyerek kuyumcuyu soydu! Kadın müşteri dehşeti yaşadı...
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        Trump Grönland için kişi başı 1 milyon dolar teklif edebilir
        Trump Grönland için kişi başı 1 milyon dolar teklif edebilir
        2 kadının cinayet şüphelisi cezaevinde intihar etti!
        2 kadının cinayet şüphelisi cezaevinde intihar etti!
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        Sağlık enflasyonu az artar
        Sağlık enflasyonu az artar
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?