Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu 7. Olağanüstü Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sizlerle birlikte olmaktan büyük onur duyuyorum. Sizlerin şahsında gerek ülkemizde gerekse ülkemizde gerekse yurtdışında faaliyetlerini sürdüren tüm kardeşlerimize sevgimizi gönderiyorum.

TÜGİK kuruluş misyonuna bağlı olarak genç girişimcilere önemli katkılar sağlıyor. Bu ülkenin gençlerine rehberlik ettiğiniz için sizleri kutluyorum. Büyük güçlü müreffeh muzaffer ve muteber Türkiye için iş dünyasıyla yol yürümeye inşallah devam edeceğiz.

Toplu iğne dahi olsa, tenekeden dahi olsa kendisi yapan bir Türkiye... Ekonomide kendisine biçilen rolleri kabul etmeyen bir Türkiye... Göbeğini kendi kesen bir Türkiye... Bugün hamdolsun bunları fazlasıyla gerçeğe dönüştürmeyi başardık. Son çeyrekte Türkiye'yi her alanda şaha kaldırdık. Cam tavanları kırdık, fitne duvarlarını yıktık. Önümüze çıkan engelleri milletimizle yürek yüreğe aştık. Aklınıza gelebilecek her alanda Türkiye'ye başarıları tattırdık. Bize inanan, güvenen milletimize mahcup olmamak için ne gerekiyorsa yaptık. Birileri halen hazmetmekte zorlansa da kendi teknolojisini üreten bir Türkiye gerçeği var. Büyüme ve ihracatta rekorlar kıran Türkiye gerçeği var.

Fabrikası yok dedikleri milli elektrikli aracımız TOGG artık Avrupa'da da yolları süslüyor. Balıklar ürküyor iddiasıyla karşı çıktıkları savunma ürünlerimiz dünyanın dört bir yanında rağbet görüyor. Uçaklarımız, helikopterlerimiz, İHA, SİHA'larımız siparişlere yetişemiyor. İş insanlarımız ülkemizin ticaret hacminin artmasında önemli rol üstleniyor. Önümüze çıkan engellere, kısıtlamalara rağmen başarıyoruz. Gururla söylerken şunun bilinmesini isterim ki; biz burada asla hamaset yapmıyoruz. Hayal satmak, göz boyamak bizim siyasetimizde olmayan bir tavırdır. Biz 23 yılını şanla şerefle tamamladığımız iktidarlarımızda projelerimizle konuştuk. Rakamlar ortada... Somut başarılar, 23 sene önce hayal dahi edilmeyen kazanımlar ortada. Tüm karalamalara rağmen ekonomimiz 3. çeyrekte yüzde 3,7 oranında büyüdü. Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı, ticaret savaşlarının tırmandığı bir dönemde tam 21 çeyrek boyunca kesintisiz büyümeyi başardık. OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 3. ülke olduk. Toplam 273,4 milyar dolarlık ihracatla rekor kırdık. Hizmet ihracatımız 123,1 milyar doların üzerine çıktı. Toplam ihracatımızı 396,5 milyar dolara ulaştırdık. Savunma sanayimizde ihracatı 40 katına çıkardık. Sadece büyüme ve ihracatta değil istihdamda da oldukça iyi durumda. İşsizlik rakamlarımız 31 aydır tek hanede devam ediyor. Beklenti yetişmiş eleman açığının karşılanması. İnşallah programımızla 3 yıl içinde 3 milyon gencimizi iş hayatına dahil edeceğiz. Özel sektörümüzü de rahatlatacak destekler sağlayacağız. Biz üretenin, istihdam sağlayanın, ihracat yapanın her zaman yanındayız. Kimseyi dışlamadan herkese gereken desteği verdik. Bir dönem en büyük baş ağrımız olan enflasyon ve hayat pahalılığında da güzel sonuçlar aldığımızı görüyoruz. 2025'i 30,9 enflasyonla kapattık. İnşallah bu sene çok daha düşük oranları yakalayacağız. Tek bir araçla değil uyumlu politikalarla mücadeleyi sürdürüyoruz. Attığımız adımlarla vatandaşlarımız pahalılığın azaldığını günlük hayatta daha iyi anlayacaklar.

Deprem konutlarını yapamazsınız diyenleri burada da hayal kırıklığına uğrattık. 455 binden fazla konutun kurasını çekip anahtarları teslim ettik. Bölgemizde ve dünyada yaşanan hadiselere bakıp da umutsuzluğa, endişeye kapılmayın. Artan belirsizlikler, krizler sizi umutsuzluğa sevk etmesin. Godot'yu bekler gibi Türkiye'nin sıkıntıya girmesini bekleyen mandacı ekonomistlere asla kulak vermeyin. Bu zorlu süreci de en kazançlı şekilde geçen ülkelerden biri olacağız. Kutup başlarından biri inşallah Türkiyemiz olacak. Özellikle komşumuz Suriye'de olduğu gibi fedakarlıklarımızın, emeklerimizin karşılığını alacağımız bir döneme giriyoruz. Bizi topa tutanlar şimdi bize hak veriyorsa, aynısı yarın başka alanlarda da yaşanacak. Bizi anlamadıkları için eleştirenler yarın büyük bir mahcubiyetle hakkımızı teslim etmek zorunda kalacaklar. Gelecekte daha da net anlaşılacak. Yavaş yavaş dünya bizim dediğimize doğru geliyor. Davos'ta yapılan tartışmaları siz de izliyorsunuz. Doğruları haykırdığımız için bize kızanlar bugün bizimle aynı şeyleri söylüyorlar. Birileri umutsuzluk yaymaya çalışabilir, felaket tellalları 23 yıldır yaptıkları gibi karamsar tablolar çizebilirler. Karanlık senaryolara prim vermeyeceğiz. Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır. Önümüzde yeni kapılar aralanacak. Karşımıza yeni fırsatlar çıkacak. Tahminlerimizin de ötesinde imkanlar belirecek. Destanlarımızın ezberden okunacağı, zafer marşlarımızın tüm dünyada yankılanacağı sonunda güçlü ve Türkiye'nin olduğu yepyeni bir yolculuktayız. Bugün hayal gibi görünen hedeflere yine hep beraber ulaşacağız. İş dünyamıza ve milletimize güveniyoruz.