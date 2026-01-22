Evin kalbi nerede atar? Evin önemli odası neresi sorusuna farklı kültürlerden birbirinden ilginç cevaplar!

EVİN KALBİ NEREDE ATAR?

Bir evin hangi odasının “en önemli” sayıldığı sorusu, yalnızca mimari bir tercih değil; toplumsal değerlerin sessiz bir yansımasıdır. Antropologlara göre ev planları, aile içi ilişkilerden mahremiyet anlayışına kadar pek çok kültürel kodu içinde barındırır. Aynı metrekareler, farklı coğrafyalarda bambaşka anlamlar kazanır. Bu nedenle “evin kalbi” sorusunun tek bir evrensel cevabı yoktur...