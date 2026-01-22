Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Evin kalbi nerede atar? Evin önemli odası neresi sorusuna farklı kültürlerden birbirinden ilginç cevaplar!

        Evin kalbi nerede atar? Evin önemli odası neresi sorusuna farklı kültürlerden birbirinden ilginç cevaplar!

        Bir evin planına bakarak bir toplumun değerlerini okumak mümkün mü? Uzmanlara göre evde "en önemli oda" olarak görülen alan, aile yapısından misafirperverliğe kadar pek çok ipucu barındırıyor. Farklı kültürlerde bu sorunun cevabı ise şaşırtıcı biçimde değişiyor. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 08:00 Güncelleme: 22.01.2026 - 08:00
        1

        Salon mu, mutfak mı, yoksa yatak odası mı? Dünyanın farklı coğrafyalarında evin kalbi bambaşka yerlerde atıyor. Antropologlara göre bu tercih, kültürel alışkanlıkların ve toplumsal önceliklerin bir yansıması. Detaylar haberimizin devamında…

        2

        EVİN KALBİ NEREDE ATAR?

        Bir evin hangi odasının “en önemli” sayıldığı sorusu, yalnızca mimari bir tercih değil; toplumsal değerlerin sessiz bir yansımasıdır. Antropologlara göre ev planları, aile içi ilişkilerden mahremiyet anlayışına kadar pek çok kültürel kodu içinde barındırır. Aynı metrekareler, farklı coğrafyalarda bambaşka anlamlar kazanır. Bu nedenle “evin kalbi” sorusunun tek bir evrensel cevabı yoktur...

        3

        TÜRKİYE VE ORTA DOĞU: SALON VİTRİNDİR

        Türkiye’de ve Orta Doğu’nun büyük bölümünde evin en prestijli alanı salondur. Günlük hayatta sık kullanılmasa bile misafir ağırlamak, bayramlar ve özel günler için ayrılan bu oda, ev sahibinin dünyaya açılan yüzü olarak görülür.

        4

        Düzenli tutulması, çoğu zaman “en iyi” eşyaların burada yer alması tesadüf değildir. Bu durum, misafirperverliğin ve temsil kültürünün önemini açıkça gösterir.

        5

        İSKANDİNAVYA: SADELİK VE HUZUR ÖN PLANDA

        İsveç ve Danimarka gibi İskandinav ülkelerinde evin merkezi, genellikle sade bir oturma alanıdır. Doğal ışık alan, gösterişten uzak ve işlevsel bu alanlar; bireysel huzur ve dinginliğin önemine işaret eder. Ev, misafirden çok ev sahibinin iyi hissetmesi için tasarlanır.

        6

        AKDENİZ KÜLTÜRÜ: MUTFAKTA HAYAT VAR

        İtalya, İspanya ve Yunanistan gibi Akdeniz ülkelerinde ise mutfak evin gerçek merkezidir. Yemek yapmak kadar sohbet etmek, günün nasıl geçtiğini paylaşmak ve misafiri ilk karşılamak da mutfakta gerçekleşir. Büyük masalar, uzun yemek saatleri ve kalabalık sofralar; bu kültürde yemeğin sosyal bir bağ kurma aracı olduğunu ortaya koyar.

        7

        JAPONYA: ODA DEĞİL, AN ÖNEMLİDİR

        Japon evlerinde tek bir “en önemli oda” tanımı yapmak zordur. Tatami odaları gün içinde oturma alanı, akşamları ise yatak odası olarak kullanılabilir. Bu çok amaçlı yapı, alanla uyum, sadelik ve anı yaşama felsefesini yansıtır. Mekânın sabit bir kimliği yoktur; işlev zamana göre değişir.

        8

        ABD VE DOĞU ASYA: MERKEZ FARKLI TANIMLANIR

        Amerikan evlerinde aile odası, birlikte vakit geçirilen ana alan olarak öne çıkar. Televizyon izlenen, sohbet edilen bu alan; bireyselliği koruyarak bir arada olma fikrini temsil eder.

        9

        Çin ve Güney Kore’nin geleneksel ev düzeninde ise ebeveyn odası, yaş ve statünün önemini vurgulayan merkezî bir konuma sahiptir.

