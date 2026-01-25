Domenico Tedesco: 2 puan kaybettik ama sezonu kaybetmedik

Bugün kendisini formsuz bulup bulmadığıyla ilgili gelen soru üzerine Tedesco, “Bugün iyi bir maç çıkarttık. Sezonun ilk yarısındaki Göztepe maçını izlediniz, ben o maç izlememiştim. Maçı kontrol ettik. Yiğit Efe de çok iyi performanslar gösteriyordu. Bugün de ilk 11’de başladı. Rakibin atacağı uzun toplara karşılık uzun oyunculara ihtiyacımız vardı. İlk faulde sarı kart aldı. Net bir sarı karttı. Ondan sonra bir stoper için oyunu kontrol etmek kolay olmuyor. Golde büyük bir hata yaptı. Biri suçlanacak ise o Yiğit Efe olmamalı. Genç ve potansiyelli bir oyuncu. Mert Müldür’de fiziksel bir yük vardı. İsmail sakatlanarak çıktı. Mert 45’ten fazla oynasa sakatlık ihtimali vardı. Değişiklik yapmak durumundayız. Bükreş’te kimi oynatacağımı bilmiyorum. Bu değişiklikleri yapmam gerekiyor çünkü oyuncular limitte” diye konuştu.