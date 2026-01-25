Habertürk
        Meteoroloji'den 9 il için "sarı" kodlu uyarı! | Son dakika haberleri

        İçişleri Bakanlığı 9 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yaptı

        İçişleri Bakanlığı, kuvvetli sağanak ile kuvvetli fırtına nedeniyle yarın 9 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 16:57 Güncelleme: 25.01.2026 - 16:57
        Meteoroloji'den 9 il için "sarı" kodlu uyarı!
        İçişleri Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda 9 ilin "sarı" kodla işaretlendiği Türkiye haritası paylaşıldı.

        Paylaşımda yarın, Burdur'un doğu ilçeleri, Antalya merkez ve batısında, gece saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın beklendiği belirtildi.

        Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Aydın ve Muğla'da kuvvetli, İzmir'in güneybatısı ile Aydın ve Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın olmasının öngörüldüğü ifade edildi.

        Çanakkale, Balıkesir'in batısı ve Manisa ile Isparta, Burdur ve Antalya'da kuvvetli rüzgar ve fırtına, İzmir, Aydın ve Muğla'da kuvvetli fırtınanın beklendiği aktarıldı.

        Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile kıyılarda hortum ve ulaşımda aksamalara, fırtınayla birlikte çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!

        Kahramanmaraş'ta henüz 5 günlükken hemşire şiddeti sonucu engelli kaldığı iddia edilen 5 yaşındaki Deniz Esin'in darp edilme anlarına ait dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Ailenin avukatı Sait Bolat, "Bunu basit bir darp olayı olarak değerlendirmemiz mümkün değil. Bunun adı 14 dakika boyunca ...
