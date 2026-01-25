Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Satırlı cinayet! Yasak aşk yaşadığı adamı otomobilde öldürdü iddiası! | Son dakika haberleri

        Satırlı cinayet! Yasak aşk yaşadığı adamı otomobilde öldürdü iddiası!

        Samsun'da 38 yaşındaki Gamze S. yasak aşk yaşadığını söylediği Ferit M.'yi, otomobilde çıkan tartışmada bıçak ve satırla öldürdüğünü iddia etti. Katil zanlısı kadın daha sonra polise giderek teslim oldu. Ekipler, Gamze S.'nin eşi ile oğlunu da gözaltına aldı

        Giriş: 25.01.2026 - 13:52 Güncelleme: 25.01.2026 - 13:52
        Samsun'da Gamze S. (38), polise gidip sevgilisi olduğu öne sürülen Ferit M.’yi (45) bıçakla boğazını kesip, satırla başına vurarak öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu.

        DHA'nın haberine göre Gamze S.’nin tarif ettiği noktada araçta Ferit M.’nin cansız bedeni bulunurken, olayın ardından şüphelinin eşi ve oğlu da gözaltına alındı.

        POLİSE TESLİM OLDU

        Olay, dün saat 22.00 sıralarında Canik ilçesi Düvecik Mahallesi’nde meydana geldi. Polis merkezine giden Gamze S., bir süredir ilişki yaşadığı, kendisi gibi evli olan Ferit M.’yi çıkan tartışmada bıçakla boğazını kesip, satırla başına vurarak öldürdüğünü öne sürerek teslim oldu.

        Suç aleti bıçak ve satırı da teslim eden Gamze S.’nin tarif ettiği adrese giden polis ekipleri, Samsun Şehir Hastanesi yolu üzerinde park halindeki hafif ticari araçta Ferit M.’nin cansız bedeniyle karşılaştı. Ferit M.’nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Gözaltına alınan Gamze S. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde sorguya alındı.

        EŞİ VE OĞLU DA GÖZALTINA ALINDI

        Soruşturmayı genişleten ekipler, Gamze S.’nin eşi Dursun A.S. ile oğlu Aydın S.’yi de gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

