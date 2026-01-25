Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya ABD'de ICE ekipleri bir kişiyi daha öldürdü: Trump ICE ekiplerini savundu | Dış Haberler

        ABD'de ICE ekipleri bir kişiyi daha öldürdü: Trump ICE ekiplerini savundu

        37 yaşındaki hemşire Alex Pretti, ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vuruldu. Pretti'nin öldürülmesinin ardından sokaklara çıkan çok sayıda kişi ICE ekiplerini protesto etti, Trump ise ICE polisinin kendini koruduğunu savundu. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2026 - 10:41 Güncelleme: 25.01.2026 - 10:41
        ICE ekipleri bir kişiyi daha öldürdü
        ABD genelinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerine yönelik protestolar sürerken, ICE ekipleri dün bir kişiyi daha gözaltına almaya çalışırken vurarak öldürdü. ABD Başkanı Donald Trump, ICE polisinin kendini koruduğunu savundu.

        Şu ana kadar bilinenler şöyle:

        Cumartesi günü ICE ekipleri tarafından öldürülen kişinin, Minneapolis VA Sağlık Sistemi'nde yoğun bakım ünitesinde görev yapan kayıtlı hemşire Alex Pretti (37) olduğu açıklandı.

        Cumartesi sabahı internette dolaşıma giren ve yetkililerin bildirdiği olay yeriyle örtüşen bir videoda, bir adamın birkaç kolluk görevlisi tarafından yere yatırıldığı ve ardından defalarca vurulduğu görülüyor. Görüntülerde en az iki memurun silahlarını çektiği fark ediliyor.

        Pretti yerdeyken en az beş görevli etrafını sarıyor. Görevlilerden birinin, çok yakın mesafeden Pretti'ye ateş ettiği görülüyor. Bu atışı bir dizi ek silah sesi izliyor.

        SADECE TRAFİK CEZASI VARDI

        Minneapolis Emniyet Müdürü Brian O’Hara, cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında Pretti’nin kolluk kuvvetleriyle bilinen tek önceki temasının trafik cezalarıyla sınırlı olduğunu söyledi. O’Hara ayrıca Pretti’nin "ruhsatlı ve taşıma iznine sahip yasal bir silah sahibi" olduğunu da belirtti.

        ICE ve sınır devriyesinin bağlı olduğu İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), Pretti’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Federal kurum, bir polisin "meşru savunma amacıyla ateş açtığını" savundu. Protestocuları "isyancılar" olarak niteleyen DHS, güney Minneapolis’te olay yerinde yaklaşık 200 kişinin bulunduğunu ve kolluk kuvvetlerini "engellemeye ve onlara saldırmaya çalıştıklarını" iddia etti.

        HALKA 'SAKİN OLUN' ÇAĞRISI

        Bu olay, Minneapolis’te bu ay yaşanan ikinci ölümcül silahlı saldırı oldu; ayrıca bir de ölümle sonuçlanmayan silahlı saldırı kayda geçti. Tüm bunlar, Minnesota’da federal ajanların yürüttüğü kapsamlı bir operasyonun ortasında yaşandı. Yetkililer, halka "sakin kalmaları" çağrısında bulunarak, "yaşananlar nedeniyle büyük bir öfke ve çok sayıda soru işareti olduğunu" kabul etti.

        Pretti’nin vurulmasının ardından protestocuların, polislerin karşısında "utanın" diye bağırdığı, düdükler çaldığı ve ICE’ın şehirden gitmesini talep ettiği duyuldu. Ekipler ise buna göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla karşılık verdi.

        TRUMP'A "OPERASYONU SONA ERDİR" ÇAĞRISI

        Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, ABD Başkanı Donald Trump’a çağrıda bulunarak federal göçmenlik ajanlarının ve memurlarının Minneapolis’e sevk edilmesini içeren bu "operasyonun sona erdirilmesini" istedi. Başkandan "bu federal ajanların geri çekilmesi için derhal adım atmasını" talep etti. Aynı basın toplantısında Emniyet Müdürü Brian O’Hara, şehirde yaşanan öfkenin boyutunu kabul ederken, sükunet çağrısı yaptı.

        Minnesota Valisi Tim Walz ise, federal göçmenlik personelinin şiddet içeren uygulamalarına yönelik protesto ve öfkenin sürmesi üzerine, Minneapolis’te düzenin sağlanmasına yardımcı olmak üzere Ulusal Muhafız birliklerini hazır konuma geçirdi. Walz, bu birlikleri ocak ayı başında da, gerekmesi halinde devreye sokulmak üzere kendi emrine almıştı.

        TRUMP: ICE KENDİNİ KORUMAK ZORUNDA KALDI

        Trump ise Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Walz ve Frey’i, başkandan federal göçmenlik personelinin şehirden çekilmesini talep etmeleri nedeniyle "isyanı kışkırtmakla" suçladı.

        Minneapolis'te bugün ICE ekipleri tarafından vurularak öldürülen kişiye ait olduğu iddia edilen silahın fotoğrafını paylaşan Trump, şunları kaydetti:

        "Bu, (iki ilave dolu şarjörle) silahlı kişinin silahı, dolu ve ateş etmeye hazır. Bu ne anlama geliyor? Yerel polis nerede? Neden ICE memurlarını korumalarına izin verilmedi? Belediye Başkanı ve Vali onları görevden mi aldı? Bu polislerin çoğunun görevlerini yapmasına izin verilmediği, ICE'nin kendilerini korumak zorunda kaldığı söyleniyor."

        Trump, ajanların şehirde güvenliği sağlamak için bulunduğunu savunurken; yerel yöneticiler, federal görevlilerin korku yaydığını ve şiddet içeren davranışlarda bulunduğunu belirterek, aksine kenti çok daha güvensiz hale getirdiklerini söyledi.

        7 OCAK'TA ABD VATANDAŞI BİR KADIN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

        Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

        İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, söz konusu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

