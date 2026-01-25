Burdur'da zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
Burdur'un Ağlasun ilçesinde TIR ve 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 7 kişi yaralandı
Antalya - Isparta kara yolu Kazak tünellerinde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen iki otomobil ile TIR çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Fotoğraf: AA