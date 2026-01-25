Habertürk
        Burdur'da TIR ve 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        Burdur'da zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı

        Burdur'un Ağlasun ilçesinde TIR ve 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 04:09 Güncelleme: 25.01.2026 - 04:09
        Burdur'da zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
        Antalya - Isparta kara yolu Kazak tünellerinde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen iki otomobil ile TIR çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

        İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf: AA

