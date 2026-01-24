Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: 3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!

        Antalya'da, kardeşleriyle oyun oynarken yağmur suyunun tahliye edildiği kanala düşen 3 yaşındaki Berra Berhu'nun, olaydan 45 dakika sonra ekipler tarafından cansız bedeni bulundu. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 13:53 Güncelleme: 24.01.2026 - 15:15
        
        Antalya'nın Aksu ilçesi, Boztepe Mahallesi'nde serada işçi olarak çalışan Suriyeli ailenin 3 yaşındaki çocukları Berra Berhu, kardeşleriyle oynadığı sırada yağmur suyunun tahliye edildiği kanala düştü.

        45 DAKİKA SONRA MENFEZDE BULUNDU

        AA'daki habere göre ailenin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık araması sonucu kız çocuğu, menfez içerisinde bulundu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

        Antalya Doğal Yaşam Parkı'nın 2026'da ilk yavrusu aksis geyiği

        Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda 2026 yılının ilk yavrusu dünyaya geldi. Parkın hassas türlerinden olan aksis (benekli) geyiğin yavrusu, 11 Ocak günü doğdu. Parkta görevli Hakan Savurdan, "Doğal Yaşam Parkı'nın ilk yavrusu olması sebebiyle bize ayrı bir mutluluk kattı" dedi. (DHA)    

