3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
Antalya'da, kardeşleriyle oyun oynarken yağmur suyunun tahliye edildiği kanala düşen 3 yaşındaki Berra Berhu'nun, olaydan 45 dakika sonra ekipler tarafından cansız bedeni bulundu. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor
Antalya'nın Aksu ilçesi, Boztepe Mahallesi'nde serada işçi olarak çalışan Suriyeli ailenin 3 yaşındaki çocukları Berra Berhu, kardeşleriyle oynadığı sırada yağmur suyunun tahliye edildiği kanala düştü.
45 DAKİKA SONRA MENFEZDE BULUNDU
AA'daki habere göre ailenin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık araması sonucu kız çocuğu, menfez içerisinde bulundu.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.