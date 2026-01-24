Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
Adana merkezli 6 ilde, yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlenen operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri aylık 50 milyon lirayı, kripto paraya çevirip yurt dışına kaçırdığı tespit edildi
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışı bağlantılı bir internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteyi 3 aylık teknik ve fiziki takiple deşifre etti.
AYLIK 50 MİLYON TL'LİK HESAP HAREKETİ
DHA'daki habere göre yabancı bir şirketten satın aldığı yasa dışı bahis paneliyle oyun oynattığı belirlenen çetenin, banka hesaplarında aylık 50 milyon liralık para hareketliliği olduğunu belirlendi.
KAZANÇ KRİPTO HESABA AKTARILDI
Şüphelilerin, suçtan elde ettiği parayı da kripto hesaba aktardığı saptandı. Polis, yaptığı takibin ardından 4’ü kadın, 21 şüphelinin kimliklerini tespit etti.
6 İLDE OPERASYON YAPILDI
Operasyon düzenleyen ekipler, Adana merkezli Mersin, Kayseri, Bursa, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerinde ele geçirilen çok sayıda dijital materyale de el konuldu.
ŞÜPHELİLERDEN 13'Ü TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 5'i adli kontrol şartı, 3'ü de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.