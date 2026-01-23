Merhamet Yok sinemada, Kirli Sepeti sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

Habertürk
        Bu hafta kültür sanat ajandası; animasyondan maceraya uzanan yeni filmlerden, tiyatro sahnelerindeki prömiyerlere, konserlerden sergilere kadar geniş bir seçki sunuyor. Sinemada Merhamet Yok, Primat, Müthiş Eleanor ve Of-Pof Balık öne çıkıyor. Tiyatroda Kirli Sepeti ile Altı Kişiye Pijama, sahnede Lubomyr Melnyk, Kenan Doğulu ve Tibet Ağırtan, sergi rotasında ise İstanbul Modern'deki Tüm Renklerin Aryası izleyiciyle buluşuyor

        Giriş: 23.01.2026 - 10:00 Güncelleme: 23.01.2026 - 10:00
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu hafta vizyona giren filmler arasında animasyondan maceraya, fantastikten gizeme uzanan yapımlar öne çıkıyor.

        Chris Pratt ve Rebecca Ferguson’un başrollerini paylaştığı Merhamet Yok (Mercy), yüksek güvenlikli bir mahkeme salonunda, eşinin cinayetiyle yargılanan bir adamın, Mercy Mahkemesi’nin ileri teknolojiyle donatılmış sistemlerini kullanarak 90 dakikada masumiyetini kanıtlamasını konu alıyor.

        Korku filmi Primat (Primate) üniversiteden eve dönen Lucy’nin, kuduz kapan evcil şempanze Ben’in saldırganlaşmasıyla arkadaşlarıyla birlikte hayatta kalma mücadelesi vermesini anlatıyor.

        Scarlett Johansson’ın ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu Müthiş Eleanor (Eleanor The Great) 94 yaşındaki Eleanor Morgenstein’ın hikayesini beyazperdeye taşıyor.

        Haftanın animasyon filmi Of-Pof Balık, harabe bir batıkta yaşayan Bay Balık ile genç deniz ejderhası Pip’in, evlerini yeniden kurabilmek için efsanevi “Parıltı”yı arayışa çıkmalarını konu ediniyor.

        Uğur Bilgin, Onur Buldu ve Aziz Aslan, Kirli Sepeti oyununda bugüne kadar kimseye anlatmadıkları, anılarını canlandıracaklar. Oyun 25 Ocak’ta BKM’de, 29 Ocak’ta ise Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak.

        29 Ocak Kadıköy Eğitim Sahnesi’nde olacak Altı Kişiye Pijama, sakin bir hafta sonu planının gizli aşklar, yanlış kimlikler ve beklenmedik misafirlerle tam bir komediye dönüşmesini tiyatro sahnesine taşıyor.

        25 Ocak’ta Paribu Art’ta sahne alacak olan Lubomyr Melnyk, çağdaş müzik sahnesinin en özgün ve etkileyici piyanistlerinden biri olarak dinleyiciyi benzersiz bir ses evrenine davet ediyor.

        Sevilen şarkıcı Kenan Doğulu, 28 Ocak 2026 Çarşamba Akşamı, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde olacak.

        Rock sahnesinin kült isimlerinden Tibet Ağırtan 28 Ocak Çarşamba akşamı Kadıköy Sahne'de!

        Cumhuriyet dönemi ve Türkiye modern tarihinin en önemli kadın sanatçılarından Semiha Berksoy'un çok yönlü üretimlerini bir araya getiren Tüm Renklerin Aryası başlıklı sergisi İstanbul Modern’de görülebilir.

        Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, Bilge Tunçer'e değerlendirdi.

