Fenerbahçe - Aston Villa maçı yazar yorumları: Alkışı hak ediyor!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği İngiliz ekibi Aston Villa'ya 1-0 kaybetti. Spor yazarları, sarı-lacivertlilerin performansını değerlendirdi
Spor yazarları, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe'nin sahasında Aston Villa'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmayı köşelerinde değerlendirdi.
"İYİ BİR GOLCÜYE İHTİYACI VAR"
İbrahim Yıldız: Sarı-Lacivertlilerin iyi bir golcüye ihtiyacı var. Bu maçta bir kez daha bu sorun ortaya çıktı. Bir başka zayıf halka ise Fred’di. Çok top kaptırdı. Topu oyuna çabuk sokamadı. Tedesco, kulübenin zayıf olmasından dolayı bu oyuncuyu oynatmış olabilir. Mert, Skriniar, Asensio ve İsmail harika bir maç çıkardılar. Karşılaşmaya Talisca öncesi ve sonrası diye bakmak gerekiyor. Oyuna girdikten sonra takımın gücü arttı. Pozisyonlar buldular. Tedesco, Talisca’yı ilk 11’de oynatmalıydı. Zor bir karşılaşma olduğu gerçek. Aston Villa güçlü bir takım. Yine de Fenerbahçe en azından bir puanı hak eden bir maç çıkardı. (Habertürk)
"HEDEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU OLMALI"
Erman Toroğlu: "Adamlar Fenerbahçe’ye göre daha iyi takım. 10 maç oynasalar 9’unda Fener’i yenerler. Kusura bakmayın, futbol anlayışı olarak benim görüşüm. Ha bu Fenerbahçe’yi kötülemek değil. Fenerbahçe Tedesco ile iyi şeyler yapmaya başladı ama bu işler birkaç ayda olmaz. İnşallah Fenerbahçe girdiği bu yolda devam eder.
Fenerbahçe yıllardır şampiyon olamıyor. Bence bu Avrupa kupalarını öyle oynamalı ki oldu oldu, olmadı çay demleriz. Burası onlara hem yorgunluk verir hem de sakatlık getirir. Hedef Türkiye şampiyonluğu olmalı. Bazılarına ters gelir ama maalesef gerçek. Dün akşam adamlar hak etti ve kazanıp gittiler. Çok da zorlanmadılar." (Sözcü)
"ALKIŞI HAK ETTİ"
Özer Çak: Fenerbahçe, Premier Lig’de zirve yarışının içinde yer alan ve üçüncü sırada bulunan Aston Villa karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılsa da maçın son bölümünde ortaya koyduğu oyunla güçlü bir mesaj verdi. Sarı-lacivertliler, özellikle son dakikalarda oyunu tamamen rakip yarı sahaya yıktı, baskıyı artırdı ve mücadeleyi bir an bile bırakmadı. Üç puanı hanesine yazdıramadı ama ortaya koyduğu mücadeleyle son düdükte alkışı hak etti. Bu mağlubiyet Fenerbahçe’den çok şey götürür mü? Hayır; doğru dersler çıkarıldığı ve yanlışlara zamanında müdahale edildiği sürece. Ancak bu tür zorlu maçlarda oyun temposunu artırmanın şart olduğu bir kez daha görüldü; sadece topa sahip olmak galibiyet için yeterli olmuyor. Yine de takımın son ana kadar savaşması, Fenerbahçe adına geleceğe dair umutları canlı tutuyor. (Habertürk)
"DAHA ÇOK YOLLARI VAR"
Gürcan Bilgiç: "Sonuca isyan eden Fenerbahçe takımı vardı ama, bu organize savunmayı sarsmak kolay değildi. Gelişen bir takım olarak neler yapabileceklerini ve sınırlarını çok iyi öğrendikleri maçı oynadılar. Yeni transferlerin girmesi ile takım dengesi pozitif yönde etkilenecek. Çok iyi bir takım karşısında (Aston Villa), çok iyi takım olmak için mesafe kaydeden Fenerbahçe için yenilgiye rağmen "eyvah" diyemiyoruz. Daha çok yolları var." (Fotomaç)
"OLMASI VE OLMAMASI GEREKENLER NETLEŞİYOR"
Engin Verel: "Türkiye liglerinde iyiyiz de Avrupa'ya açıldığımız zaman gerçekler ortaya çıkıyor. Bu takımda olması lazım kişiler ve olmaması gereken kişiler netleşiyor. Bizde ne yazık ki Fenerbahçe'nin Avrupa'da oynayacak forveti yok. Kendimizi kandırmayalım. Alınan futbolcular Türkiye ve Süper Lig için iyi olabilir." (Akşam)
"TAKIMIN EN İYİSİ İSMAİL'Dİ"
Ömer Üründül: "Fenerbahçe'de esas sorun şu; günümüz futbolunda üretkenlik için kanat forvetlerinin adam eksiltmesi ve devamlılığı lazım. Nene ile Kerem çalım atarak bir kişi dahi eksiltemediler. Bu durumda santrforlardan da fazla bir şey beklemek mümkün olmuyor. Duran zaten dengesiz girişlerle hep yerde. Takımın en iyisi İsmail'di. Zor maçlarda hırsı ve gücü ile ön plana o çıkıyor. Skriniar kalitesiyle bağdaşmayan gereksiz kart görerek cezalı duruma düştü. İyi ki VAR devreye girmedi!" (Sabah)