Fenerbahçe - Aston Villa maçı yazar yorumları: Alkışı hak ediyor!

"HEDEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU OLMALI"

Erman Toroğlu: "Adamlar Fenerbahçe’ye göre daha iyi takım. 10 maç oynasalar 9’unda Fener’i yenerler. Kusura bakmayın, futbol anlayışı olarak benim görüşüm. Ha bu Fenerbahçe’yi kötülemek değil. Fenerbahçe Tedesco ile iyi şeyler yapmaya başladı ama bu işler birkaç ayda olmaz. İnşallah Fenerbahçe girdiği bu yolda devam eder.

Fenerbahçe yıllardır şampiyon olamıyor. Bence bu Avrupa kupalarını öyle oynamalı ki oldu oldu, olmadı çay demleriz. Burası onlara hem yorgunluk verir hem de sakatlık getirir. Hedef Türkiye şampiyonluğu olmalı. Bazılarına ters gelir ama maalesef gerçek. Dün akşam adamlar hak etti ve kazanıp gittiler. Çok da zorlanmadılar." (Sözcü)