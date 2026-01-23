Habertürk
        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul: Meteoroloji'den 26 kent için 'sarı' alarm | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 26 kent için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!

        Meteoroloji'den edinilen bilgiye göre bugün yurt genelinde yağış bekleniyor. Yurdun batısında şiddetli sağanak, iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kuvvetli kar uyarısında bulunuldu. 26 il için 'sarı' alarm verildi. İşte alarm verilen illerimiz ve ülkemizde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2026 - 07:09 Güncelleme: 23.01.2026 - 08:12
        Meteoroloji'den 26 kent için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        2 BÖLGEDE KUVVETLİ KAR ALARMI

        Kıyılarda yağmur ve sağanak yağışlı, batı bölgelerde yağmur ve karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Hatay'da kuvvetli yağış, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Malatya, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli kar yağışı olması bekleniyor.

        26 KENT İÇİN 'SARI' ALARM VERİLDİ

        Meteoroloji tarafından 26 ilimiz için yağmur ve kara karşı 'sarı' kodlu uyarıda bulunuldu. İşte alarm verilen o illerimiz: "Antalya, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, Kayseri, Malatya, K.Maraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Siirt, Sivas, Tunceli, Şanlıurfa, Yozgat, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye."

        DOĞU AKDENİZ'DE KISA SÜRELİ FIRTINA UYARISI

        Rüzgarın; Batı ve Orta Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

        İÇ VE DOĞU KESİMLERDE 'BUZLANMA'YA DİKKAT

        Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        SICAKLIK BATIDA YÜKSELİYOR

        Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'nin son tahminlerine göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

        ANKARA: 7, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

        İSTANBUL: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        İZMİR: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        BURSA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

        KOCAELİ: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmurlu

        ÇANAKKALE: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        EDİRNE: 9, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        KIRKLARELİ: 8, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        A.KARAHİSAR: 7, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

        DENİZLİ: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

        MANİSA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        ADANA: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        ANTALYA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli olması bekleniyor

        HATAY: 4, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        ISPARTA: 6, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

        ÇANKIRI: 3, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

        ESKİŞEHİR: 3, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

        KAYSERİ: 5, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        BOLU: 7, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        DÜZCE: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

        ZONGULDAK: 12, Parçalı ve çok bulutlu

        SİNOP: 11, Parçalı ve çok bulutlu

        AMASYA: 6, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

        SAMSUN: 15, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

        TRABZON: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

        RİZE: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

        ERZURUM: -2, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

        KARS: -3, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

        MALATYA: 0, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        VAN: 2, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

        ŞANLIURFA: 2, Sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı

        BATMAN: 2, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        DİYARBAKIR: 2, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        GAZİANTEP: 2, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        SİİRT: 2, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        MARDİN: 0, Sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı

        Esat Yontunç gözaltına alındı / Sağlık kontrolünden görüntü

        'UYUŞTURUCU' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç, Kıbrıs dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.   İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontunç...
