Meteoroloji'den 26 kent için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
Meteoroloji'den edinilen bilgiye göre bugün yurt genelinde yağış bekleniyor. Yurdun batısında şiddetli sağanak, iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kuvvetli kar uyarısında bulunuldu. 26 il için 'sarı' alarm verildi. İşte alarm verilen illerimiz ve ülkemizde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
2 BÖLGEDE KUVVETLİ KAR ALARMI
Kıyılarda yağmur ve sağanak yağışlı, batı bölgelerde yağmur ve karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Hatay'da kuvvetli yağış, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Malatya, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli kar yağışı olması bekleniyor.
26 KENT İÇİN 'SARI' ALARM VERİLDİ
Meteoroloji tarafından 26 ilimiz için yağmur ve kara karşı 'sarı' kodlu uyarıda bulunuldu. İşte alarm verilen o illerimiz: "Antalya, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, Kayseri, Malatya, K.Maraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Siirt, Sivas, Tunceli, Şanlıurfa, Yozgat, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye."
DOĞU AKDENİZ'DE KISA SÜRELİ FIRTINA UYARISI
Rüzgarın; Batı ve Orta Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
İÇ VE DOĞU KESİMLERDE 'BUZLANMA'YA DİKKAT
Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
SICAKLIK BATIDA YÜKSELİYOR
Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:
ANKARA: 7, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
İSTANBUL: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
BURSA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu
KOCAELİ: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmurlu
ÇANAKKALE: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
EDİRNE: 9, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
KIRKLARELİ: 8, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
A.KARAHİSAR: 7, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
DENİZLİ: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
MANİSA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ADANA: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli olması bekleniyor
HATAY: 4, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
ISPARTA: 6, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
ÇANKIRI: 3, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR: 3, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
KAYSERİ: 5, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
BOLU: 7, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK: 12, Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP: 11, Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA: 6, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
SAMSUN: 15, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
TRABZON: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
RİZE: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
ERZURUM: -2, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
KARS: -3, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
MALATYA: 0, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
VAN: 2, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
ŞANLIURFA: 2, Sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı
BATMAN: 2, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
DİYARBAKIR: 2, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
GAZİANTEP: 2, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
SİİRT: 2, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
MARDİN: 0, Sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı