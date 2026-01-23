Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

2 BÖLGEDE KUVVETLİ KAR ALARMI

Kıyılarda yağmur ve sağanak yağışlı, batı bölgelerde yağmur ve karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Hatay'da kuvvetli yağış, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Malatya, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli kar yağışı olması bekleniyor.

REKLAM

26 KENT İÇİN 'SARI' ALARM VERİLDİ

Meteoroloji tarafından 26 ilimiz için yağmur ve kara karşı 'sarı' kodlu uyarıda bulunuldu. İşte alarm verilen o illerimiz: "Antalya, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, Kayseri, Malatya, K.Maraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Siirt, Sivas, Tunceli, Şanlıurfa, Yozgat, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye."

DOĞU AKDENİZ'DE KISA SÜRELİ FIRTINA UYARISI

Rüzgarın; Batı ve Orta Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE 'BUZLANMA'YA DİKKAT Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. SICAKLIK BATIDA YÜKSELİYOR Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Meteoroloji'nin son tahminlerine göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle: REKLAM ANKARA: 7, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı İSTANBUL: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı İZMİR: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor BURSA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu KOCAELİ: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmurlu ÇANAKKALE: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

EDİRNE: 9, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor KIRKLARELİ: 8, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor A.KARAHİSAR: 7, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı REKLAM DENİZLİ: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı MANİSA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ADANA: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ANTALYA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli olması bekleniyor HATAY: 4, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

ISPARTA: 6, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı ÇANKIRI: 3, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı ESKİŞEHİR: 3, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı KAYSERİ: 5, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor REKLAM BOLU: 7, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı DÜZCE: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ZONGULDAK: 12, Parçalı ve çok bulutlu SİNOP: 11, Parçalı ve çok bulutlu AMASYA: 6, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı SAMSUN: 15, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu TRABZON: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

RİZE: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu ERZURUM: -2, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı KARS: -3, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı MALATYA: 0, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor REKLAM VAN: 2, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı ŞANLIURFA: 2, Sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı BATMAN: 2, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor DİYARBAKIR: 2, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor GAZİANTEP: 2, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor SİİRT: 2, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor