Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter: Tutuklanmasını bekliyordum

26 Eylül 2025'te hayatını kaybeden Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, Yalova Adliyesi'nde görüntülendi. Gülter, tutuklu bulunan kız kardeşi Tuğyan Ülkem Gülter'in gözaltına alınan eski nişanlısı Kervan Eminoğlu ile ilgili gelişmeyi takip etmek ve dosya savcılarıyla görüşmek için Yalova'ya gittiğini söyledi.

Tuğberk Yağız Gülter, "Kervan Eminoğlu ile yüz yüze geldiniz mi?" soru üzerine; "Evet geldim. Bir şey sormadım. Kendisiyle sohbet edeceğim bir durum yok" ifadelerini kullandı.

Tuğberk Yağız Gülter, annesinin ölümünde azmettirici şüphelisi olarak gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan Kervan Eminoğlu hakkındaki, "Azmettirici olduğu iddiası vardı. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusunu; "Savcılık makamı, yetkili makamlar da zaten bu işin en doğrusunu ve noktası noktasına tespitini bilen kişiler" diye yanıtladı.

Tuğberk Yağız Gülter, annelerinin ölümüyle ilgili tutuklu bulanan kız kardeşi Tuğyan Ülkem Gülter ile iletişimini kopardığını, cezaevinde görüşmediğini, sadece kıyafet götürdüğünü söyledi.

Kervan Eminoğlu'nun gözaltı haberini aldıktan sonra süreci takip etmek için Yalova'da bulunduğunu belirten Tuğberk Yağız Gülter, şöyle konuştu: Haberi, sizlerle birlikte aldım. Sabah da buraya geldim. Gözlerini kaçırdı, ben baktım. Tutuklanmasını bekliyordum açıkçası ama savcılık makamı bu kararı verdiyse bir bildiği vardır. Bir sebepten dolayı vermiştir. Savcılık makamı gerçekten bilinmeyen tarafta iğneyle kuyu kazarak bazı şeyleri bulmaya çalışıyor, buluyor. Gerçekten yoğun derecede gece gündüz demeden çalışıyorlar. En doğru kararları zaten onlar verecektir. Önce Allah'ın, sonra da Türk yargısına güveniyorum. Tuğyan Ülkem Gülter "Bu bir cinayet mi, yoksa kaza mı?" sorusu üzerine Tuğberk Yağız Gülter; "Bu konuyla ilgili cevap veremem. Belki ne hissettiğimi söyleyebilirim. Keşke annem hayatta olsaydı. Başka bir şey diyemiyorum" dedi. Avukat Aycan Sevsay ve müvekkili Tuğberk Yağız Gülter Tuğberk Yağız Gülter'in avukatı Aycan Sevsay ise dosyada gizlilik kararı olduğunu vurgulayarak; "Tuğberk bu dosyada müşteki. Biz müşteki sıfatıyla bu dosyayı takip ediyoruz. Buraya da Kervan getirildiği için bilgi almak maksadıyla geldik, bilgi aldık. Gerekli mercilerle görüştük. Soruşturmanın sıhhati için daha fazla bilgi vermemek kanaatindeyiz. İddianamenin hazırlanmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.