Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter: Tutuklanmasını bekliyordum

        Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter: Tutuklanmasını bekliyordum

        Şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, kız kardeşi Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu ile ilgili konuştu. Gülter, annesi Güllü'nün ölümünde azmettirici şüphelisi olarak gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan Eminoğlu hakkında; "Tutuklanmasını bekliyordum" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 10:44 Güncelleme: 23.01.2026 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        26 Eylül 2025'te hayatını kaybeden Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, Yalova Adliyesi'nde görüntülendi. Gülter, tutuklu bulunan kız kardeşi Tuğyan Ülkem Gülter'in gözaltına alınan eski nişanlısı Kervan Eminoğlu ile ilgili gelişmeyi takip etmek ve dosya savcılarıyla görüşmek için Yalova'ya gittiğini söyledi.

        Tuğberk Yağız Gülter, "Kervan Eminoğlu ile yüz yüze geldiniz mi?" soru üzerine; "Evet geldim. Bir şey sormadım. Kendisiyle sohbet edeceğim bir durum yok" ifadelerini kullandı.

        Kervan Eminoğlu
        Kervan Eminoğlu

        Tuğberk Yağız Gülter, annesinin ölümünde azmettirici şüphelisi olarak gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan Kervan Eminoğlu hakkındaki, "Azmettirici olduğu iddiası vardı. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusunu; "Savcılık makamı, yetkili makamlar da zaten bu işin en doğrusunu ve noktası noktasına tespitini bilen kişiler" diye yanıtladı.

        Kervan Eminoğlu
        Kervan Eminoğlu
        REKLAM

        Tuğberk Yağız Gülter, annelerinin ölümüyle ilgili tutuklu bulanan kız kardeşi Tuğyan Ülkem Gülter ile iletişimini kopardığını, cezaevinde görüşmediğini, sadece kıyafet götürdüğünü söyledi.

        Kervan Eminoğlu'nun gözaltı haberini aldıktan sonra süreci takip etmek için Yalova'da bulunduğunu belirten Tuğberk Yağız Gülter, şöyle konuştu: Haberi, sizlerle birlikte aldım. Sabah da buraya geldim. Gözlerini kaçırdı, ben baktım. Tutuklanmasını bekliyordum açıkçası ama savcılık makamı bu kararı verdiyse bir bildiği vardır. Bir sebepten dolayı vermiştir. Savcılık makamı gerçekten bilinmeyen tarafta iğneyle kuyu kazarak bazı şeyleri bulmaya çalışıyor, buluyor. Gerçekten yoğun derecede gece gündüz demeden çalışıyorlar. En doğru kararları zaten onlar verecektir. Önce Allah'ın, sonra da Türk yargısına güveniyorum.

        Tuğyan Ülkem Gülter
        Tuğyan Ülkem Gülter

        "Bu bir cinayet mi, yoksa kaza mı?" sorusu üzerine Tuğberk Yağız Gülter; "Bu konuyla ilgili cevap veremem. Belki ne hissettiğimi söyleyebilirim. Keşke annem hayatta olsaydı. Başka bir şey diyemiyorum" dedi.

        Avukat Aycan Sevsay ve müvekkili Tuğberk Yağız Gülter
        Avukat Aycan Sevsay ve müvekkili Tuğberk Yağız Gülter

        Tuğberk Yağız Gülter'in avukatı Aycan Sevsay ise dosyada gizlilik kararı olduğunu vurgulayarak; "Tuğberk bu dosyada müşteki. Biz müşteki sıfatıyla bu dosyayı takip ediyoruz. Buraya da Kervan getirildiği için bilgi almak maksadıyla geldik, bilgi aldık. Gerekli mercilerle görüştük. Soruşturmanın sıhhati için daha fazla bilgi vermemek kanaatindeyiz. İddianamenin hazırlanmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

        Aralık 2024'te bir açılışta çekilen fotoğrafta; sırasıyla Tuğyan Ülkem Gülter, Güllü, Kervan Eminoğlu ve Tuğberk Yağız Gülter yan yana görülüyor.
        Aralık 2024'te bir açılışta çekilen fotoğrafta; sırasıyla Tuğyan Ülkem Gülter, Güllü, Kervan Eminoğlu ve Tuğberk Yağız Gülter yan yana görülüyor.

        OLAYIN GEÇMİŞİ

        Şarkıcı Güllü (52), 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6'ncı kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, Ulunun babası Arif Ulu ile 2 kişi gözaltına alınmıştı.

        Gözaltına alınanlardan Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmış, Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmiş, diğer 3 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Güllü'nün ölümüyle ilgili tutuklu bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçlamasıyla gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından getirildiği Yalova Adliyesi'nde yurt dışı çıkış yasağı ve karakola giderek imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Perşembe-Cuma kuvvetli yağmura dikkat

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yurt genelinde beklenen hava durumu ve sıcaklıklara ilişkin bilgi verdi

        #Tuğberk Yağız
        #Güllü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Ezgi Alya'nın hayatı için 1 yıl 8 ay hapis!
        Ezgi Alya'nın hayatı için 1 yıl 8 ay hapis!
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        Trump Carney'e davetini geri çekti
        Trump Carney'e davetini geri çekti
        Zelenskiy'den Avrupa'ya Grönland eleştirisi
        Zelenskiy'den Avrupa'ya Grönland eleştirisi
        Meteoroloji'den 26 kent için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        Meteoroloji'den 26 kent için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!