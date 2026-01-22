WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
ABD basını, ABD'nin Suriye'den tamamen çekilmeyi düşündüğünü bildirdi. Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, Washington yönetimi, askeri güçlerini Suriye'den tamamen çekmeyi değerlendiriyor.
İlgili haberde, Suriye hükümetinin ülkenin kuzeydoğusunda kontrolü sağlamasıyla birlikte, terör örgütü YPG/SDG'nin neredeyse çökme noktasına gelmesinin, Pentagon'un bu değerlendirmesinde etkisi olduğu ifade edildi.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, "Suriye artık, batıya dönük olduğunun ve ABD ile terörle mücadelede işbirliğinin sinyalini veren, DEAŞ karşıtı Koalisyon'a katılmış, tanınan bir merkezi hükümete sahip." ifadelerini kullanmıştı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise, Suriye'nin kuzeydoğusunda tutulan 7 bin DEAŞ'lı mahkumun Irak'a nakledileceğini duyurmuştu.
İlk etapta, 150 DEAŞ'lı mahkumun, Irak'taki güvenli bir yere nakledildiği duyurulmuştu.