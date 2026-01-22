Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan 98. Akademi Ödülleri'nin adayları Los Angeles'taki Samuel Goldwyn Tiyatrosu'nda düzenlenen canlı yayında duyuruldu.

Adayları, Oscar adayı oyuncu Danielle Brooks ile oyuncu Lewis Pullman açıkladı.

Bu yıl Oscar tarihinde ilk kez En İyi Oyuncu Seçimi (Casting) kategorisi de aday listesine eklendi. En İyi Film kategorisinde 10 yapım yarışırken, diğer tüm kategorilerde beşer aday yer aldı.

2026 Oscar adaylıklarında Sinners, 16 adaylıkla listenin zirvesinde yer aldı. One Battle After Another ise 13 adaylıkla öne çıktı. Frankenstein, Marty Supreme ve Sentimental Value filmleri de dokuzar adaylık alarak yılın iddialı yapımları arasında yer aldı.

Oscar töreni, üst üste ikinci kez Conan O’Brien'ın sunumuyla 15 Mart Pazar günü yapılacak. 2026 Oscar Ödülleri, Türkiye saatiyle 16 Mart Pazartesi gecesi, ABD'de ise 15 Mart Pazar günü ABC ekranlarından canlı yayınlanacak.

One Battle After Another

"Bugonia"

"F1"

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Marty Supreme"

"One Battle After Another"

"The Secret Agent"

"Sentimental Value"

"Sinners"

"Train Dreams"

"Blue Moon" -- Robert Kaplow "It Was Just an Accident" -- Jafar Panahi "Marty Supreme" -- Ronald Bronstein ve Josh Safdie "Sentimental Value" -- Joachim Trier ve Eskil Vogt "Sinners" – Ryan Coogler

"Bugonia" -- Will Tracy "Frankenstein" -- Guillermo Del Toro "Hamnet" -- Maggie O'Farrell ve Chloé Zhao "One Battle After Another" -- Paul Thomas Anderson "Train Dreams" -- Clint Bentley ve Greg Kwedar

"Bugonia" -- Jerskin Fendrix "Frankenstein" -- Alexandre Desplat "Hamnet" -- Max Richter "One Battle After Another" -- Jonny Greenwood "Sinners" -- Ludwig Göransson

"F1" -- Stephen Mirrione "Marty Supreme" -- Ronald Bronstein ve Josh Safdie "One Battle After Another" -- Andy Jurgensen "Sentimental Value" -- Olivier Bugge "Sinners" -- Michael P. Shawver

EN İYİ ÖZGÜN ŞARKI

"Dear Me" -- "Diane Warren: Relentless"

"Golden" -- "KPop Demon Hunters"

"I Lied to You" -- "Sinners"

"Sweet Dreams Of Joy" -- "Viva Verdi!"

"Train Dreams" -- "Train Dreams"

EN İYİ OYUNCU SEÇİMİ (CASTING)

"Hamnet" -- Nina Gold

"Marty Supreme" -- Jennifer Venditti

"One Battle After Another" -- Cassandra Kulukundis

"The Secret Agent" -- Gabriel Domingues

"Sinners" -- Francine Maisler

