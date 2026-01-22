Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat 2026 Oscar adayları açıklandı! Savaş Üstüne Savaş, 98. Oscar adaylarına damga vurdu

        2026 Oscar adayları açıklandı!

        Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen 2026 Oscar (Akademi) Ödülleri'nin adayları duyuruldu. Sinners, One Battle After Another ve Sentimental Value, bu yıl adaylıklarıyla öne çıkan yapımlar arasında yer aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 17:05 Güncelleme: 22.01.2026 - 18:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan 98. Akademi Ödülleri'nin adayları Los Angeles'taki Samuel Goldwyn Tiyatrosu'nda düzenlenen canlı yayında duyuruldu.

        Adayları, Oscar adayı oyuncu Danielle Brooks ile oyuncu Lewis Pullman açıkladı.

        Bu yıl Oscar tarihinde ilk kez En İyi Oyuncu Seçimi (Casting) kategorisi de aday listesine eklendi. En İyi Film kategorisinde 10 yapım yarışırken, diğer tüm kategorilerde beşer aday yer aldı.

        2026 Oscar adaylıklarında Sinners, 16 adaylıkla listenin zirvesinde yer aldı. One Battle After Another ise 13 adaylıkla öne çıktı. Frankenstein, Marty Supreme ve Sentimental Value filmleri de dokuzar adaylık alarak yılın iddialı yapımları arasında yer aldı.

        Oscar töreni, üst üste ikinci kez Conan O’Brien'ın sunumuyla 15 Mart Pazar günü yapılacak. 2026 Oscar Ödülleri, Türkiye saatiyle 16 Mart Pazartesi gecesi, ABD'de ise 15 Mart Pazar günü ABC ekranlarından canlı yayınlanacak.

        One Battle After Another
        One Battle After Another
        REKLAM

        İŞTE 2026 OSCAR ADAYLARI

        EN İYİ FİLM

        "Bugonia"
        "F1"
        "Frankenstein"
        "Hamnet"
        "Marty Supreme"
        "One Battle After Another"
        "The Secret Agent"
        "Sentimental Value"
        "Sinners"
        "Train Dreams"

        Hamnet
        Hamnet

        EN İYİ YÖNETMEN

        Chloé Zhao, "Hamnet"
        Josh Safdie, "Marty Supreme"
        Paul Thomas Anderson, "One Battle After Another"
        Joachim Trier, "Sentimental Value"
        Ryan Coogler, "Sinners"

        Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You
        Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You

        EN İYİ KADIN OYUNCU

        Jessie Buckley, "Hamnet"
        Rose Byrne, "If I Had Legs I'd Kick You"
        Kate Hudson, "Song Sung Blue"
        Renate Reinsve, "Sentimental Value"
        Emma Stone, "Bugonia"

        Timothée Chalamet, Marty Supreme
        Timothée Chalamet, Marty Supreme

        EN İYİ ERKEK OYUNCU

        Timothée Chalamet, "Marty Supreme
        Leonardo DiCaprio, "One Battle After Another"
        Ethan Hawke, "Blue Moon"
        Michael B. Jordan, "Sinners"
        Wagner Moura, "The Secret Agent"

        Sentimental Value
        Sentimental Value

        EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

        Elle Fanning, "Sentimental Value"
        Inga Ibsdotter Lilleaas, "Sentimental Value"
        Amy Madigan, "Weapons"
        Wunmi Mosaku, "Sinners"
        Teyana Taylor, "One Battle After Another"

        Frankenstein
        Frankenstein

        EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

        Benicio Del Toro, "One Battle After Another"
        Jacob Elordi, "Frankenstein"
        Delroy Lindo, "Sinners"
        Sean Penn, "One Battle After Another"
        Stellan Skarsgård, "Sentimental Value"

        Blue Moon
        Blue Moon

        EN İYİ ÖZGÜN SENARYO

        "Blue Moon" -- Robert Kaplow
        "It Was Just an Accident" -- Jafar Panahi
        "Marty Supreme" -- Ronald Bronstein ve Josh Safdie
        "Sentimental Value" -- Joachim Trier ve Eskil Vogt
        "Sinners" – Ryan Coogler

        Train Dreams
        Train Dreams

        EN İYİ UYARLAMA SENARYO

        "Bugonia" -- Will Tracy
        "Frankenstein" -- Guillermo Del Toro
        "Hamnet" -- Maggie O'Farrell ve Chloé Zhao
        "One Battle After Another" -- Paul Thomas Anderson
        "Train Dreams" -- Clint Bentley ve Greg Kwedar

        The Voice of Hind Rajab
        The Voice of Hind Rajab

        EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

        Brezilya, "The Secret Agent"
        Fransa, "It Was Just an Accident"
        Norveç, "Sentimental Value"
        İspanya, "Sirât"
        Tunus, "The Voice of Hind Rajab"

        Elio
        Elio

        EN İYİ ANİMASYON FİLMİ

        "Arco"
        "Elio"
        "KPop Demon Hunters"
        "Little Amélie or the Character of Rain"
        "Zootopia 2"

        EN İYİ BELGESEL FİLM

        "The Alabama Solution"
        "Come See Me in the Good Light"
        "Cutting Through Rocks"
        "Mr. Nobody Against Putin"
        "The Perfect Neighbor"

        EN İYİ BELGESEL KISA FİLM

        "All Empty Rooms"
        "Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud"
        "Children No More: "Were and Are Gone""
        "The Devil is Busy"
        "Perfectly a Strangeness"

        EN İYİ KISA FİLM (CANLI AKSİYON)

        "Butcher's Stain"
        "Jane Austen's Period Drama"
        "A Friend of Dorothy"
        "The Singers"
        "Two People Exchanging Saliva"

        EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ

        "Butterfly"
        "Forevergreen"
        "The Girl Who Cried Pearls"
        "Retirement Plan"
        "The Three Sisters"

        Sinners
        Sinners

        EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

        "Frankenstein"
        "Marty Supreme"
        "One Battle After Another"
        "Sinners"
        "Train Dreams"

        F1
        F1

        EN İYİ KURGU

        "F1" -- Stephen Mirrione
        "Marty Supreme" -- Ronald Bronstein ve Josh Safdie
        "One Battle After Another" -- Andy Jurgensen
        "Sentimental Value" -- Olivier Bugge
        "Sinners" -- Michael P. Shawver

        Sentimental Value
        Sentimental Value

        EN İYİ SANAT YÖNETİMİ (YAPIM TASARIMI)

        "Frankenstein"
        "Hamnet"
        "Marty Supreme"
        "One Battle After Another"
        "Sinners"

        One Battle After Another
        One Battle After Another

        EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ TASARIMI

        "Frankenstein"
        "Kokuho"
        "Sinners"
        "The Smashing Machine"
        "The Ugly Stepsister"

        EN İYİ SES

        "F1"
        "Frankenstein"
        "One Battle After Another"
        "Sinners"
        "Sirāt"

        EN İYİ GÖRSEL EFEKT

        "Avatar: Fire and Ash"
        "F1"
        "Jurassic World Rebirth"
        "The Lost Bus"
        "Sinners"

        Bugonia
        Bugonia

        EN İYİ FİLM MÜZİĞİ

        "Bugonia" -- Jerskin Fendrix
        "Frankenstein" -- Alexandre Desplat
        "Hamnet" -- Max Richter
        "One Battle After Another" -- Jonny Greenwood
        "Sinners" -- Ludwig Göransson

        EN İYİ KOSTÜM

        "Avatar: Fire and Ash"
        "Frankenstein"
        "Hamnet"
        "Marty Supreme"
        "Sinners"

        Avatar
        Avatar

        EN İYİ ÖZGÜN ŞARKI

        "Dear Me" -- "Diane Warren: Relentless"
        "Golden" -- "KPop Demon Hunters"
        "I Lied to You" -- "Sinners"
        "Sweet Dreams Of Joy" -- "Viva Verdi!"
        "Train Dreams" -- "Train Dreams"

        EN İYİ OYUNCU SEÇİMİ (CASTING)

        "Hamnet" -- Nina Gold
        "Marty Supreme" -- Jennifer Venditti
        "One Battle After Another" -- Cassandra Kulukundis
        "The Secret Agent" -- Gabriel Domingues
        "Sinners" -- Francine Maisler

        The Secret Agent
        The Secret Agent
        ÖNERİLEN VİDEO

        Bahçelievler'de balkondan düşen sanatçı Emrah Erdem Gedik hayatını kaybetti

        Bahçelievler'de, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) koro sanatçısı Emrah Erdem Gedik, oturduğu binanın (48) 4'üncü katındaki dairenin balkonundan düştü. Hastaneye kaldırılan Gedik, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay, Merkez Mahallesi'nde dün saat 22.38 sıralarında meydana geldi. İst...
        #2026 Oscar adayları
        #98. Oscar adayları
        #oscar
        #akademi ödülleri
        #Oscara kim aday oldu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        22 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        22 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        Rus yüzücünün ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda
        Rus yüzücünün ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda
        Köy yolu kapandı, Gürcistan üzerinden hastaneye kaldırıldı
        Köy yolu kapandı, Gürcistan üzerinden hastaneye kaldırıldı
        Noa Lang, Galatasaray'a imzayı attı!
        Noa Lang, Galatasaray'a imzayı attı!
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi