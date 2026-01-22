2026 Oscar adayları açıklandı!
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen 2026 Oscar (Akademi) Ödülleri'nin adayları duyuruldu. Sinners, One Battle After Another ve Sentimental Value, bu yıl adaylıklarıyla öne çıkan yapımlar arasında yer aldı.
Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan 98. Akademi Ödülleri'nin adayları Los Angeles'taki Samuel Goldwyn Tiyatrosu'nda düzenlenen canlı yayında duyuruldu.
Adayları, Oscar adayı oyuncu Danielle Brooks ile oyuncu Lewis Pullman açıkladı.
Bu yıl Oscar tarihinde ilk kez En İyi Oyuncu Seçimi (Casting) kategorisi de aday listesine eklendi. En İyi Film kategorisinde 10 yapım yarışırken, diğer tüm kategorilerde beşer aday yer aldı.
2026 Oscar adaylıklarında Sinners, 16 adaylıkla listenin zirvesinde yer aldı. One Battle After Another ise 13 adaylıkla öne çıktı. Frankenstein, Marty Supreme ve Sentimental Value filmleri de dokuzar adaylık alarak yılın iddialı yapımları arasında yer aldı.
Oscar töreni, üst üste ikinci kez Conan O’Brien'ın sunumuyla 15 Mart Pazar günü yapılacak. 2026 Oscar Ödülleri, Türkiye saatiyle 16 Mart Pazartesi gecesi, ABD'de ise 15 Mart Pazar günü ABC ekranlarından canlı yayınlanacak.One Battle After Another
İŞTE 2026 OSCAR ADAYLARI
EN İYİ FİLM
"Bugonia"
"F1"
"Frankenstein"
"Hamnet"
"Marty Supreme"
"One Battle After Another"
"The Secret Agent"
"Sentimental Value"
"Sinners"
"Train Dreams"
EN İYİ YÖNETMEN
Chloé Zhao, "Hamnet"
Josh Safdie, "Marty Supreme"
Paul Thomas Anderson, "One Battle After Another"
Joachim Trier, "Sentimental Value"
Ryan Coogler, "Sinners"
EN İYİ KADIN OYUNCU
Jessie Buckley, "Hamnet"
Rose Byrne, "If I Had Legs I'd Kick You"
Kate Hudson, "Song Sung Blue"
Renate Reinsve, "Sentimental Value"
Emma Stone, "Bugonia"
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Timothée Chalamet, "Marty Supreme
Leonardo DiCaprio, "One Battle After Another"
Ethan Hawke, "Blue Moon"
Michael B. Jordan, "Sinners"
Wagner Moura, "The Secret Agent"
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Elle Fanning, "Sentimental Value"
Inga Ibsdotter Lilleaas, "Sentimental Value"
Amy Madigan, "Weapons"
Wunmi Mosaku, "Sinners"
Teyana Taylor, "One Battle After Another"
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Benicio Del Toro, "One Battle After Another"
Jacob Elordi, "Frankenstein"
Delroy Lindo, "Sinners"
Sean Penn, "One Battle After Another"
Stellan Skarsgård, "Sentimental Value"
EN İYİ ÖZGÜN SENARYO
"Blue Moon" -- Robert Kaplow
"It Was Just an Accident" -- Jafar Panahi
"Marty Supreme" -- Ronald Bronstein ve Josh Safdie
"Sentimental Value" -- Joachim Trier ve Eskil Vogt
"Sinners" – Ryan Coogler
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
"Bugonia" -- Will Tracy
"Frankenstein" -- Guillermo Del Toro
"Hamnet" -- Maggie O'Farrell ve Chloé Zhao
"One Battle After Another" -- Paul Thomas Anderson
"Train Dreams" -- Clint Bentley ve Greg Kwedar
EN İYİ ULUSLARARASI FİLM
Brezilya, "The Secret Agent"
Fransa, "It Was Just an Accident"
Norveç, "Sentimental Value"
İspanya, "Sirât"
Tunus, "The Voice of Hind Rajab"
EN İYİ ANİMASYON FİLMİ
"Arco"
"Elio"
"KPop Demon Hunters"
"Little Amélie or the Character of Rain"
"Zootopia 2"
EN İYİ BELGESEL FİLM
"The Alabama Solution"
"Come See Me in the Good Light"
"Cutting Through Rocks"
"Mr. Nobody Against Putin"
"The Perfect Neighbor"
EN İYİ BELGESEL KISA FİLM
"All Empty Rooms"
"Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud"
"Children No More: "Were and Are Gone""
"The Devil is Busy"
"Perfectly a Strangeness"
EN İYİ KISA FİLM (CANLI AKSİYON)
"Butcher's Stain"
"Jane Austen's Period Drama"
"A Friend of Dorothy"
"The Singers"
"Two People Exchanging Saliva"
EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ
"Butterfly"
"Forevergreen"
"The Girl Who Cried Pearls"
"Retirement Plan"
"The Three Sisters"
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ
"Frankenstein"
"Marty Supreme"
"One Battle After Another"
"Sinners"
"Train Dreams"
EN İYİ KURGU
"F1" -- Stephen Mirrione
"Marty Supreme" -- Ronald Bronstein ve Josh Safdie
"One Battle After Another" -- Andy Jurgensen
"Sentimental Value" -- Olivier Bugge
"Sinners" -- Michael P. Shawver
EN İYİ SANAT YÖNETİMİ (YAPIM TASARIMI)
"Frankenstein"
"Hamnet"
"Marty Supreme"
"One Battle After Another"
"Sinners"
EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ TASARIMI
"Frankenstein"
"Kokuho"
"Sinners"
"The Smashing Machine"
"The Ugly Stepsister"
EN İYİ SES
"F1"
"Frankenstein"
"One Battle After Another"
"Sinners"
"Sirāt"
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
"Avatar: Fire and Ash"
"F1"
"Jurassic World Rebirth"
"The Lost Bus"
"Sinners"
EN İYİ FİLM MÜZİĞİ
"Bugonia" -- Jerskin Fendrix
"Frankenstein" -- Alexandre Desplat
"Hamnet" -- Max Richter
"One Battle After Another" -- Jonny Greenwood
"Sinners" -- Ludwig Göransson
EN İYİ KOSTÜM
"Avatar: Fire and Ash"
"Frankenstein"
"Hamnet"
"Marty Supreme"
"Sinners"
EN İYİ ÖZGÜN ŞARKI
"Dear Me" -- "Diane Warren: Relentless"
"Golden" -- "KPop Demon Hunters"
"I Lied to You" -- "Sinners"
"Sweet Dreams Of Joy" -- "Viva Verdi!"
"Train Dreams" -- "Train Dreams"
EN İYİ OYUNCU SEÇİMİ (CASTING)
"Hamnet" -- Nina Gold
"Marty Supreme" -- Jennifer Venditti
"One Battle After Another" -- Cassandra Kulukundis
"The Secret Agent" -- Gabriel Domingues
"Sinners" -- Francine Maisler