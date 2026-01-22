Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Köy yolu kapandı, Gürcistan üzerinden hastaneye ulaştırıldı | Son dakika haberleri

        Köy yolu kapandı, Gürcistan üzerinden hastaneye ulaştırıldı

        Artvin'in Borçka ilçesinin Düzenli köyünde yaşayan Şaban Öztürk, fenalaşınca hastaneye kaldırılmak istendi. Ancak yoğun kar yağışında köy yolu kapanınca, sınır protokolüyle Gürcistan üzerinden hastaneye ulaştırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 16:43 Güncelleme: 22.01.2026 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Köy yolu kapandı, Gürcistan üzerinden hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Artvin'in Borçka ilçesinde etkili olan kar nedeniyle yolu kapanan köyde fenalaşan Şaban Öztürk (76), Türkiye ve Gürcistan arasındaki sınır protokolüyle kurtarıldı.

        DHA'nın haberine göre Gürcistan üzerinden nakledilen ambulansın kaza yaptığı, 15 saatlik zorlu kurtarma operasyonun ardından Hopa Devlet Hastanesi’ne ulaştırılan Öztürk tedaviye alındı.

        Borçka’nın Düzenli köyünde yaşayan Şaban Öztürk, (76) dün sabah saatlerinde aniden fenalaştı. Öztürk’ün yakınlarının ihbarı üzerine sağlık ekipleri harekete geçti. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapalı olması üzerine, Karayolları ve kurtarma ekiplerinden destek istendi. Kara yoluyla hastaneye sevkin imkansız hale gelmesiyle ekipler, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ‘Sınır Geçiş Protokolü’ devreye aldı. Protokol kapsamında hastanın Gürcistan toprakları üzerinden Sarp Sınır Kapısı’na, oradan da Türkiye’ye ulaştırılması planlandı.

        REKLAM

        "GÜRCİSTAN ÜZERİNDEN GELDİK"

        Resmi yazışmaların ardından yola çıkan ambulans, Gürcistan sınırında yoğun kar nedeniyle mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları sırasında ambulansın kaza yapması üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin uzun süren uğraşları sonucu mahsur kalan sağlık personeli ve hasta güvenli bölgeye çıkarıldı. Yaklaşık 15 saat süren zorlu operasyonun ardından Hopa Devlet Hastanesi’ne ulaştırılan Şaban Öztürk, tedaviye alındı. Öztürk’ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Tedavi altına alınan Şaban Öztürk, “Yol şartları çok zordu. Gürcistan üzerinden geldik. Arabayla kaza yaptık. Allah beterinden saklasın bize bir şey olmadı” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 21 Ocak 2026 (Ateşkese Rağmen SDG Saldırdı! Sahada Neler Oluyor?)

        SDG ateşkese rağmen saldırdı. Anlaşma sahaya nasıl yansıdı? ABD niye DEAŞ'lıları Irak'a naklediyor? Terörsüz bölgeye adım olacak mı? Suriye'de SDG varlığının sona erdirilmesi nasıl etkiler? İsrail'in planları suya mı düştü? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Rus yüzücünün ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda
        Rus yüzücünün ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda
        Noa Lang, Galatasaray'a imzayı attı!
        Noa Lang, Galatasaray'a imzayı attı!
        Bıçak kırılınca tornavida ile eşine kıymıştı! Caniye en ağır ceza!
        Bıçak kırılınca tornavida ile eşine kıymıştı! Caniye en ağır ceza!
        İspanya'da bir tren kazası daha
        İspanya'da bir tren kazası daha
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Karı koca çifti öldürmüştü... Cinayeti anlattı!
        Karı koca çifti öldürmüştü... Cinayeti anlattı!
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        "Kolay gelsin" diyerek kuyumcuyu soydu! Kadın müşteri dehşeti yaşadı...
        "Kolay gelsin" diyerek kuyumcuyu soydu! Kadın müşteri dehşeti yaşadı...
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz