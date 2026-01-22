Habertürk
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı

        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 16 Ocak haftasında 205 milyar 177 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Rezervler tarihte ilk kez 200 milyar doları aştı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 15:05 Güncelleme: 22.01.2026 - 15:05
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, 16 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 808 milyon dolar artışla 84 milyar 155 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 9 Ocak'ta 79 milyar 347 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

        Bu dönemde altın rezervleri de 4 milyar 294 milyon dolar yükselişle 116 milyar 728 milyon dolardan 121 milyar 22 milyon dolara ulaştı.

        Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 16 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 9 milyar 102 milyon dolar artışla 196 milyar 75 milyon dolardan 205 milyar 177 milyon dolara yükseldi.

        Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, ilk kez 200 milyar doları aştı.

        TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

        Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
        26.01.2024 48.007 89.154 137.161
        23.02.2024 49.271 82.479 131.750
        29.03.2024 54.378 68.748 123.126
        26.04.2024 59.113 64.967 124.080
        31.05.2024 59.740 83.909 143.648
        28.06.2024 58.077 84.833 142.910
        19.07.2024 59.214 94.695 153.910
        29.08.2024 60.043 89.329 149.373
        27.09.2024 63.566 93.824 157.390
        25.10.2024 65.894 93.504 159.398
        1.11. 2024 66.614 93.005 159.619
        13.12.2024 65.307 98.175 163.482
        24.01.2025 68.232 99.328 167.560
        14.02.2025 72.475 100.677 173.152
        21.03.2025 74.785 88.328 163.114
        04.04.2025 76.422 77.838 154.261
        30.05.2025 83.164 70.026 153.190
        13.06.2025 86.543 72.744 159.289
        25.07.2025 85.223 86.625 171.848
        29.08.2025 87.326 91.031 178.357
        05.09.2025 90.931 89.176 180.107
        17.10.2025 111.169 87.273 198.442
        14.11.2025 107.389 80.043 187.432
        19.12.2025 112.903 79.410 192.312
        26.12.2025 116.894 76.978 193.872
        02.01.2026 114.526 74.564 189.090
        09.01.2026 116.728 79.347 196.075
        16.01.2026 121.022 84.155 205.177
