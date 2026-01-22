Habertürk
        Haberler Spor Transfer Noa Lang, Galatasaray'a imzayı attı! - Futbol Haberleri

        Noa Lang, Galatasaray'a imzayı attı!

        Noa Lang, Galatasaray ile kiralık sözleşmesini imzaladı. Transferin tamamlanması için Napoli'nin imzası bekleniyor.

        Giriş: 22.01.2026 - 15:27 Güncelleme: 22.01.2026 - 15:34
        Noa Lang, Galatasaray'a imzayı attı!
        Galatasaray, 2025–2026 sezonunun devre arasu transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

        Sarı-kırmızılar bu doğrultuda Noa Lang ile kiralık sözleşmesiyi imzaladı. Transferin tamamlanması için Napoli'nin imzası bekleniyor.

        Galatasaray, Napoli'nin onayı sonrası transferi resmen duyuracak.

        NOA LANG KİMDİR?

        Altyapı kariyerinde HION, Nantes ve Beşiktaş gibi kulüplerde eğitim alan Noa Lang, profesyonel futbol hayatına Ajax altyapısında başladı. 2013 yılında Feyenoord’dan Ajax’a transfer olan oyuncu, U17, U19 ve U21 takımlarındaki performansıyla dikkat çekti. 2020/2021 sezonunda Club Brugge’e kiralanan Lang, burada gösterdiği başarılı performansın ardından 2021 yazında 6 milyon euro bedelle Belçika ekibine kalıcı olarak transfer oldu. İki sezon sonra ise 2023 yazında 12,5 milyon euro karşılığında PSV’ye imza attı.

        Lang, kariyeri boyunca çıktığı 340 resmi maçta 95 gol kaydetti. En verimli dönemini Club Brugge formasıyla yaşayan Hollandalı oyuncu, bu ekipte 125 maçta 38 gol attı. PSV’de ise 63 karşılaşmada 19 gole imza attı. Hollanda A Milli Takımı formasını 15 kez giyen Lang’ın güncel piyasa değeri 25 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Yıldız oyuncu, geçtiğimiz yaz transfer döneminde yaklaşık 25 milyon euro bedelle Napoli’ye transfer olarak 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.

