Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz | Sağlık Haberleri

        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz

        111 binden fazla yetişkini kapsayan bir araştırma, en fazla egzersiz çeşitliliğine sahip kişilerin erken ölüm riskinin yüzde 19 daha düşük olduğunu gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 12:29 Güncelleme: 22.01.2026 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeni bir çalışmaya göre, yürüyüşten ağırlık çalışmasına, bahçecilikten farklı egzersiz türlerine kadar çeşitli aktivitelerle düzenli olarak ilgilenmek, toplam fiziksel aktivite düzeyi sabit tutulduğunda bile, erken ölüm riskinin daha düşük olmasıyla ilişkili bulundu.

        Bulgular, egzersiz ile uzun ömür arasındaki iyi bilinen ilişkiye yeni bir boyut ekleyerek, yalnızca insanların ne kadar fiziksel aktivite yaptığına değil, aynı zamanda kaç farklı türde aktivite yaptığına da bakmanın önemli olabileceğini gösterdi.

        Çalışma, BMJ Medicine dergisinde yayımlandı.

        111 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN VERİLERİ İNCELENDİ

        Daha önceki az sayıda çalışma, egzersiz çeşitliliğinin ölüm oranları üzerindeki etkisini özellikle incelemişti. Bu ilişkiyi araştırmak için araştırmacılar, Nurses’ Health Study ve Health Professionals Follow-Up Study kapsamında toplanan, 30 yılı aşkın süreyi kapsayan 111 binden fazla yetişkin kadın ve erkeğin sağlık ve yaşam tarzı verilerini kullandı.

        REKLAM

        Katılımcılar haftada ne kadar süreyle; yürüyüş, hafif koşu, koşu, bisiklet (sabit bisiklet dahil), kulvar yüzmesi, kürek çekme veya jimnastik hareketleri, tenis, squash ya da raketbol, ağırlık kaldırma veya diğer direnç egzersizleri, yoga, esneme ve tonlama gibi düşük yoğunluklu egzersizler, bahçe işleri gibi orta düzey açık hava işleri, kazma veya odun kesme gibi ağır açık hava işleri ve merdiven çıkma yaptıklarını bildirdiler.

        Araştırmacılar katılımcıları aktivite çeşitliliği ve düzeyine göre puanladı ve bu puanları, olası sağlık ve yaşam tarzı karıştırıcı değişkenleri dikkate alarak, sağlık sonuçlarıyla birlikte inceledi.

        EGZERSİZ ÇEŞİTLİLİĞİ FAZLA OLANLARDA ERKEN ÖLÜM RİSKİ YÜZDE 19 DAHA DÜŞÜK

        Çalışma, en yüksek egzersiz çeşitliliğine sahip katılımcıların, en düşük çeşitliliğe sahip olanlara kıyasla erken ölüm riskinin yüzde 19 daha düşük olduğunu ortaya koydu. Yüksek sayıda egzersiz türü ile erken ölüm riskinin azalması arasındaki bu ilişki, fiziksel aktivitenin her düzeyinde geçerliydi. Başka bir deyişle, katılımcıların toplamda ne kadar süre egzersiz yaptıklarından bağımsız olarak, egzersiz çeşitliliği uzun ömre katkı sağladı.

        Araştırmacılara göre, bu bulgular, ömrünü uzatmak isteyen bireyler için uygulanabilir bir mesaj sunuyor.

        BİRDEN FAZLA FİZİKSEL AKTİVİTE TÜRÜYLE UĞRAŞMAK DAHA SAĞLIKLI

        Çalışmanın sorumlu yazarı Yang Hu, "İnsanlar zaman içinde tercihlerine ve sağlık durumlarına bağlı olarak doğal şekilde farklı aktiviteler seçerler. Nasıl egzersiz yapacağınıza karar verirken, tek bir türe bağlı kalmak yerine birden fazla fiziksel aktivite türüyle uğraşmanın ek sağlık faydaları olabileceğini akılda tutmak gerekir" dedi.

        Araştırmacılar, kohortların büyüklüğü ve uzun takip sürelerinin bulguları güçlü kıldığını; ancak çalışmanın bazı sınırlamaları olduğunu da belirtti. Bunlar arasında, katılımcıların kendi bildirdikleri egzersiz verilerinde hata olasılığı ve örneklemin büyük ölçüde beyaz sağlık profesyonellerinden oluşması yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Otobüste yer tartışmasında yolcuyu darbedip, 'Komutanımı çağırın' dedi

        BURSA'da belediye otobüsünde bir kişi, boş koltuk olmasına rağmen, yer verme nedeniyle tartıştığı başka yolcuyu darbetti. Saldırganın, darbettiği kişinin başında beklediği ve "Komutanımı çağırın" diye bağırdığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.   Olay, sabah saatlerinde Os...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        Trump Grönland için kişi başı 1 milyon dolar teklif edebilir
        Trump Grönland için kişi başı 1 milyon dolar teklif edebilir
        İki kadının katili, Mihriban'ın cesedini gömmeye giderken kameraya yansıdı!
        İki kadının katili, Mihriban'ın cesedini gömmeye giderken kameraya yansıdı!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        Minik Nazlı'ya sokak köpekleri saldırdı!
        Minik Nazlı'ya sokak köpekleri saldırdı!
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        Vahşet ötesi! Fatma'yı 4 metre sürükledi, üç kez yere vurarak katletti!
        Vahşet ötesi! Fatma'yı 4 metre sürükledi, üç kez yere vurarak katletti!
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        Sağlık enflasyonu az artar
        Sağlık enflasyonu az artar
        İzmir'de zor anlar! Dere taştı, her yer göle döndü!
        İzmir'de zor anlar! Dere taştı, her yer göle döndü!
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Hastalıklara karşı koruyan kış kahvaltısı
        Hastalıklara karşı koruyan kış kahvaltısı
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması