Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz

Yeni bir çalışmaya göre, yürüyüşten ağırlık çalışmasına, bahçecilikten farklı egzersiz türlerine kadar çeşitli aktivitelerle düzenli olarak ilgilenmek, toplam fiziksel aktivite düzeyi sabit tutulduğunda bile, erken ölüm riskinin daha düşük olmasıyla ilişkili bulundu.

Bulgular, egzersiz ile uzun ömür arasındaki iyi bilinen ilişkiye yeni bir boyut ekleyerek, yalnızca insanların ne kadar fiziksel aktivite yaptığına değil, aynı zamanda kaç farklı türde aktivite yaptığına da bakmanın önemli olabileceğini gösterdi.

Çalışma, BMJ Medicine dergisinde yayımlandı.

111 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN VERİLERİ İNCELENDİ

Daha önceki az sayıda çalışma, egzersiz çeşitliliğinin ölüm oranları üzerindeki etkisini özellikle incelemişti. Bu ilişkiyi araştırmak için araştırmacılar, Nurses’ Health Study ve Health Professionals Follow-Up Study kapsamında toplanan, 30 yılı aşkın süreyi kapsayan 111 binden fazla yetişkin kadın ve erkeğin sağlık ve yaşam tarzı verilerini kullandı.

REKLAM

Katılımcılar haftada ne kadar süreyle; yürüyüş, hafif koşu, koşu, bisiklet (sabit bisiklet dahil), kulvar yüzmesi, kürek çekme veya jimnastik hareketleri, tenis, squash ya da raketbol, ağırlık kaldırma veya diğer direnç egzersizleri, yoga, esneme ve tonlama gibi düşük yoğunluklu egzersizler, bahçe işleri gibi orta düzey açık hava işleri, kazma veya odun kesme gibi ağır açık hava işleri ve merdiven çıkma yaptıklarını bildirdiler.

Araştırmacılar katılımcıları aktivite çeşitliliği ve düzeyine göre puanladı ve bu puanları, olası sağlık ve yaşam tarzı karıştırıcı değişkenleri dikkate alarak, sağlık sonuçlarıyla birlikte inceledi. EGZERSİZ ÇEŞİTLİLİĞİ FAZLA OLANLARDA ERKEN ÖLÜM RİSKİ YÜZDE 19 DAHA DÜŞÜK Çalışma, en yüksek egzersiz çeşitliliğine sahip katılımcıların, en düşük çeşitliliğe sahip olanlara kıyasla erken ölüm riskinin yüzde 19 daha düşük olduğunu ortaya koydu. Yüksek sayıda egzersiz türü ile erken ölüm riskinin azalması arasındaki bu ilişki, fiziksel aktivitenin her düzeyinde geçerliydi. Başka bir deyişle, katılımcıların toplamda ne kadar süre egzersiz yaptıklarından bağımsız olarak, egzersiz çeşitliliği uzun ömre katkı sağladı. Araştırmacılara göre, bu bulgular, ömrünü uzatmak isteyen bireyler için uygulanabilir bir mesaj sunuyor. BİRDEN FAZLA FİZİKSEL AKTİVİTE TÜRÜYLE UĞRAŞMAK DAHA SAĞLIKLI Çalışmanın sorumlu yazarı Yang Hu, "İnsanlar zaman içinde tercihlerine ve sağlık durumlarına bağlı olarak doğal şekilde farklı aktiviteler seçerler. Nasıl egzersiz yapacağınıza karar verirken, tek bir türe bağlı kalmak yerine birden fazla fiziksel aktivite türüyle uğraşmanın ek sağlık faydaları olabileceğini akılda tutmak gerekir" dedi.