Domenico Tedesco: İlk 8 olmazsa da problem yok!

Her maçta mücadele ettiklerini ve bu şekilde devam edeceklerini ifade eden Domenico Tedesco, “Sadece fiziksel olarak değil. Bunu her zaman her maçta yapıyoruz. Savaşmıyor olursak sabahları uyanmak için sebep olmaz. Her maçta savaşmak istiyoruz. Özellikle Süper Lig’de oynadığımız her maçta savaşmak gerekiyor. Bugün topa hakim olduk, pozisyonlar ürettik. Rakibimiz de pozisyonlar üretti. Bugün daha çok kontratak beklediler. Bizler takımımızın kimliğini değiştiremeyiz. Biz bu şekilde oynamaktan keyif alıyoruz. Rakibimizin 6-7 maçını izledik. Kimse bizim kadar pozisyon üretemedi onlara karşı. Bu sonuçtan dolayı mutlu olmamamız gerekiyor. Biz ilk 8 için 3 puanı almak istiyorduk. Bükreş’te son maçımıza çıkacağız. Kısıtlı bir listeye sahibiz. Matteo ve Musaba listede değil” sözlerini sarf etti.