Kadıköy Kırmızı-Beyaz: Fenerbahçe tribünleri Türk bayrağı açtı!
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İngiltere'nin Aston Villa ekibini ağırlayan Fenerbahçe tribünleri, stadı Türk bayraklarıyla doldurdu.
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, İngiltere ekibi Aston Villa'yı konuk etti.
Fenerbahçe Kulübü, Aston Villa maçı öncesinde stadı kırmızı-beyaz renklerle doldurdu.
Karşılaşma öncesi tribünlere 40 bin bayrak dağıtılırken, seramoni sırasında kale arkası tribünleri ve maraton üst tribününde dev Türk bayrakları açıldı.
Sarı lacivertli taraftarlar Aston Villa maçında tribünleri tamamen doldururken, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak görsel şölen oluşturdu.