        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Kadıköy Kırmızı-Beyaz: Fenerbahçe tribünleri Türk bayrağı açtı! - Fenerbahçe Haberleri

        Kadıköy Kırmızı-Beyaz: Fenerbahçe tribünleri Türk bayrağı açtı!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İngiltere'nin Aston Villa ekibini ağırlayan Fenerbahçe tribünleri, stadı Türk bayraklarıyla doldurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 21:11 Güncelleme: 22.01.2026 - 21:11
        1

        UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, İngiltere ekibi Aston Villa'yı konuk etti.

        2

        Fenerbahçe Kulübü, Aston Villa maçı öncesinde stadı kırmızı-beyaz renklerle doldurdu.

        3

        Karşılaşma öncesi tribünlere 40 bin bayrak dağıtılırken, seramoni sırasında kale arkası tribünleri ve maraton üst tribününde dev Türk bayrakları açıldı.

        4

        Sarı lacivertli taraftarlar Aston Villa maçında tribünleri tamamen doldururken, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak görsel şölen oluşturdu.

        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
