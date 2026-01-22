“Abinizi yaktım, bir şey yapamadınız”

Didem Arslan Yılmaz, canlı yayında aldığı bir bilgiyi paylaştı. Dudu’nun kızının “Vedat’ı annem yaktı” sözleri gündem oldu.

VEDAT VE DUDU ARASINDA NE OLDU?

Canlı yayında gelen ihbarların ardı arkası kesilmedi. Koçbeyli Köyü’nde yaşananlar olay yarattı. Dudu’nun evine farklı erkekler alıp görüştüğü ve Elif’i de bu işe alet ettiği iddia edildi.

“VEDAT, DUDU VE ELİF’İN YAKINLIĞINDAN RAHATSIZDI”

Yayına bağlanan Erdoğan Bey, Vedat ve Elif hakkında sayısız iddia ortaya attı. Arka arkaya bombalar patlatan Erdoğan Bey, Dudu’nun o köyde sorunlu bir kişilik olduğunu söyledi.