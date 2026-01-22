Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa “Abinizi yaktım, bir şey yapamadınız” | Son dakika haberleri

        “Abinizi yaktım, bir şey yapamadınız”

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında bugün ses getiren anlar yaşandı. Vedat'ın küçük kardeşi Elif, yengesi Elif'in kendisine "Abinizi yaktım" dediğini iddia etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 20:22 Güncelleme: 22.01.2026 - 20:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Abinizi yaktım, bir şey yapamadınız"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Didem Arslan Yılmaz, canlı yayında aldığı bir bilgiyi paylaştı. Dudu’nun kızının “Vedat’ı annem yaktı” sözleri gündem oldu.

        VEDAT VE DUDU ARASINDA NE OLDU?

        Canlı yayında gelen ihbarların ardı arkası kesilmedi. Koçbeyli Köyü’nde yaşananlar olay yarattı. Dudu’nun evine farklı erkekler alıp görüştüğü ve Elif’i de bu işe alet ettiği iddia edildi.

        “VEDAT, DUDU VE ELİF’İN YAKINLIĞINDAN RAHATSIZDI”

        Yayına bağlanan Erdoğan Bey, Vedat ve Elif hakkında sayısız iddia ortaya attı. Arka arkaya bombalar patlatan Erdoğan Bey, Dudu’nun o köyde sorunlu bir kişilik olduğunu söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şakalaşırken kırılan camın içine düştü

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arkadaşlarıyla şakalaşırken çarptığı cam kırılan genç, iş yerinin içine düştü. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        İzmir'de can pazarı! Araç viyadükte asılı kaldı
        İzmir'de can pazarı! Araç viyadükte asılı kaldı
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Bir ay sonra düğünü olacaktı! Ordu'da kaza: 1 ölü, 2'si çocuk 4 yaralı
        Bir ay sonra düğünü olacaktı! Ordu'da kaza: 1 ölü, 2'si çocuk 4 yaralı
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Balkondan son bakış
        Balkondan son bakış
        G.Saray'dan Trabzonspor'a Oulai teklifi!
        G.Saray'dan Trabzonspor'a Oulai teklifi!
        22 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        22 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        Rus yüzücünün ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda
        Rus yüzücünün ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi