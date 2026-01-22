Habertürk
Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan Pezeşkiyan'a, İran'a dış müdahaleye karşı olduklarını söyledi.

        Giriş: 22.01.2026 - 17:37 Güncelleme: 22.01.2026 - 17:37
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Liderler, Türkiye ile İran ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

        Erdoğan görüşmede, İran’da yaşanan hadiseleri yakından takip ettiğini, Türkiye’nin İran’ın huzur ve istikrarını önemsediğini, Türkiye’nin İran’a dış müdahale senaryolarına hiçbir zaman olumlu yaklaşmadığını belirtti.

        Erdoğan, sorunların çözülmesinin ve bölgede gerilimin tırmanmasının önüne geçilmesinin Türkiye'nin de menfaatine olduğunu vurguladı.

