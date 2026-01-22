Habertürk
Habertürk
        İspanya'da bir tren kazası daha: Tren ve vinç çarpıştı, yaralılar var | Dış Haberler

        İspanya'da bir tren kazası daha: Tren ve vinç çarpıştı, yaralılar var

        İspanya'da son bir hafta içinde üçüncü kez tren kazası yaşandı. Murcia bölgesinde bir trene vincin çarpması sonucu yaşanan kazada birkaç kişinin yaralandığı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 15:07 Güncelleme: 22.01.2026 - 15:07
        İspanya'da bir tren kazası daha
        İspanya tren kazası kabusundan kurtulamıyor.

        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı! Haberi Görüntüle

        Devlet televizyonu TVE, İspanya'nın güneydoğusunda bir banliyö treninin inşaat vincine çarptığını ve bir kişi ağır olmak üzere birkaç kişinin yaralandığını duyurdu.

        TVE, kazanın Murcia bölgesindeki Cartagena'da meydana geldiğini belirtti.

        Bu kaza, pazar günü güney Endülüs bölgesinde en az 43 kişinin hayatını kaybettiği ölümcül hızlı tren kazasının ve salı günü kuzeydoğu Katalonya'da tren sürücüsünün hayatını kaybettiği başka bir tren kazasının ardından meydana geldi.

        İspanyol demiryolu işletmecisi Adif, "demiryolu işletmesine ait olmayan bir vincin altyapı ölçüsüne girmesiyle" o hattaki trafiğin kesintiye uğradığını belirtti.

        Tren makinistleri kazalar nedeniyle grev kararı almıştı

        İspanya'da art arda gelen ölümcül tren kazalarının ardından makinistler, "güvenlik standartlarını yeniden sağlamak" için dün 3 günlük grev kararı almıştı.

        Tren makinistleri sendikası Semaf, "demir yolu sisteminin güvenlik standartlarının yeniden sağlanması" ve hem çalışanların hem de yolcuların güvenliğinin garanti altına alınması talebiyle 9, 10 ve 11 Şubat'ta greve gideceklerini bildirmişti.

        Açıklamada, demir yollarındaki güvenlik eksiklikleri sıralanıp "demir yolu altyapısının güvenliğini garanti etme yükümlülüğü bulunanlar hakkında cezai işlem başlatılmasının talep edileceği" vurgulanmıştı.

