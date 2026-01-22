İspanya'da bir tren kazası daha: Tren ve vinç çarpıştı, yaralılar var

İspanya tren kazası kabusundan kurtulamıyor.

İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı! Haberi Görüntüle

Devlet televizyonu TVE, İspanya'nın güneydoğusunda bir banliyö treninin inşaat vincine çarptığını ve bir kişi ağır olmak üzere birkaç kişinin yaralandığını duyurdu.

TVE, kazanın Murcia bölgesindeki Cartagena'da meydana geldiğini belirtti.

Bu kaza, pazar günü güney Endülüs bölgesinde en az 43 kişinin hayatını kaybettiği ölümcül hızlı tren kazasının ve salı günü kuzeydoğu Katalonya'da tren sürücüsünün hayatını kaybettiği başka bir tren kazasının ardından meydana geldi.

İspanyol demiryolu işletmecisi Adif, "demiryolu işletmesine ait olmayan bir vincin altyapı ölçüsüne girmesiyle" o hattaki trafiğin kesintiye uğradığını belirtti.

Tren makinistleri kazalar nedeniyle grev kararı almıştı

İspanya'da art arda gelen ölümcül tren kazalarının ardından makinistler, "güvenlik standartlarını yeniden sağlamak" için dün 3 günlük grev kararı almıştı.

Tren makinistleri sendikası Semaf, "demir yolu sisteminin güvenlik standartlarının yeniden sağlanması" ve hem çalışanların hem de yolcuların güvenliğinin garanti altına alınması talebiyle 9, 10 ve 11 Şubat'ta greve gideceklerini bildirmişti.