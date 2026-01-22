Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 2 kadının cinayet şüphelisi cezaevinde intihar etti! | Son dakika haberleri

        2 kadının cinayet şüphelisi cezaevinde intihar etti!

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde Sümeyye Khaled Abira ile ablası Süheyla Özdaş'ın cinayet şüphelisi Muhiddin Bağlan cezaevinde intihar etti. 4 Ocak'ta yaşanan vahşette 2 kız kardeş silahla vurulmuş halde hareketsiz bulunmuştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 13:11 Güncelleme: 22.01.2026 - 13:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 kadının cinayet şüphelisi cezaevinde intihar etti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde evlerinde silahla vurularak öldürülen Sümeyye Khaled Abira (41) ile ablası Süheyla Özdaş’ın (44) cinayet şüphelisi Muhiddin Bağlan (59), Diyarbakır’da tutuklu bulunduğu cezaevinde yaşamına son verdi.

        DHA'nın haberine göre olay, 4 Ocak’ta Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Aram Sokak’ta meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Eve giren ekipler, Suriye uyruklu Sümeyye Khaled Abira ile kız kardeşi Süheyla Özdaş’ı silahla vurulmuş halde hareketsiz buldu. Sağlık görevlilerinin kontrolünde kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Kardeşlerin cenazeleri, ülkelerinde toprağa verildi.

        REKLAM

        SÜMEYYE İLE DİNİ NİKAHLA YAŞIYORMUŞ

        Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip oluşturuldu. İlçe genelindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile güzergahtaki ev ve iş yerlerine ait güvenlik kameraları incelendi. Şüphelinin Sümeyye Khaled Abira’nın dini nikahla yaşadığı Muhiddin Bağlan olduğu belirlendi. TIR şoförü olan Bağlan, operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bağlan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Muhiddin Bağlan, dün gece saatlerinde kaldığı Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu’nda kendini astı. Görevlilerin fark etmesi üzerine bulunduğu yerden indirilen Bağlan’ın öldüğü belirlendi. Bağlan’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Nusaybin ilçesi Hacılar Mezarlığı’nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        TSS'de bebeklere ömür boyu yenileme garantili sigorta

        Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'na doğum teminatı eklediklerini belirterek, "Bunun çeşitli avantajları var. Çocuk doğduktan sonra 15 gün içinde şirkete bildirilirse çocuk doğumundan itibaren ömür boyu yenileme garantisi ile birlikte sigortası yapılmış ...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        Trump Grönland için kişi başı 1 milyon dolar teklif edebilir
        Trump Grönland için kişi başı 1 milyon dolar teklif edebilir
        İki kadının katili, Mihriban'ın cesedini gömmeye giderken kameraya yansıdı!
        İki kadının katili, Mihriban'ın cesedini gömmeye giderken kameraya yansıdı!
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz
        Minik Nazlı'ya sokak köpekleri saldırdı!
        Minik Nazlı'ya sokak köpekleri saldırdı!
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        Vahşet ötesi! Fatma'yı 4 metre sürükledi, üç kez yere vurarak katletti!
        Vahşet ötesi! Fatma'yı 4 metre sürükledi, üç kez yere vurarak katletti!
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        Sağlık enflasyonu az artar
        Sağlık enflasyonu az artar
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?