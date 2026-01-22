Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede | Son dakika haberleri

        Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede

        Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklu yargılanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in gözaltına alınan eski sevgilisi Kervan Eminoğlu, adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 10:48 Güncelleme: 22.01.2026 - 10:48
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin devam eden soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in 'Kasten öldürmeye azmettirme' iddiasıyla gözaltına alınan eski sevgilisi Kervan Eminoğlu, adliyeye sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre 'Güllü' olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

        Olaya ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında otopsisi yapılan Güllü, İstanbul'da toprağa verildi. Teknik ve fiziki takip sonrası daha önce alınan 3 ifadesinde farklı konuşan şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, bavullarla gittikleri İstanbul'da polis tarafından yakalanıp, Yalova'ya getirildi.

        Tuğyan Ülkem Gülter, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verildi. Şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski sevgilisi Kervan Eminoğlu da dün ifadesi için Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne çağırıldı. İfadenin ardından 'Kasten öldürmeye azmettirme' iddiasıyla gözaltına alınan Eminoğlu, bu sabah adliyeye sevk edildi.

        Poşetle kayan gençler hızını alamayarak bahçeye uçtu

        Tokat'ın Niksar ilçesinde karlı ve kaygan yolda poşetlerle kayan gençler, hızlarını alamayarak kontrolden çıkıp yol kenarındaki bahçeye savrulurken yaşanan tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Niksar ilçesinde karlı yolda kayan gençler tehlikeye davetiye çıkardı. Yoğun kar yağışı sonrası ...
