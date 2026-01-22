Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hidrojen Yakıtlı Tren Geliştirme Projesi kapsamında İngiltere ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda iş birliği protokolü imzalandığını bildirdi. İmzalar, TÜRASAŞ Genel Müdürü Selim Koçbay ve İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris tarafından atıldı.

Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada, söz konusu iş birliğinin yalnızca demiryolu sektörü açısından değil, aynı zamanda çevre dostu ve sürdürülebilir ulaşım hedefleri bakımından da önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Uraloğlu, hidrojen yakıt hücreli trenlerin; karbon salımını azaltmasının yanı sıra gürültü kirliliğini düşüren, daha konforlu ve çevreci bir seyahat imkânı sağladığını kaydetti.

İNGİLTERE-TÜRKİYE ORTAKLIĞI

Bakan Uraloğlu, iş birliği kapsamında İngiltere tarafından prestijli akademik kurumlar ve uzman kuruluşların katkı sağlayacağını belirtti. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye tarafında prototip üretim merkezi olarak TÜRASAŞ projede merkez rol üstlenecek. Yakıt hücresi ve sistem entegrasyonunda ilgili paydaşlarla birlikte kritik teknik alanlarda bilgi birikimi ve teknik destek süreci yürütülecek”