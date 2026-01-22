Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.840,46 %0,88
        DOLAR 43,3014 %0,02
        EURO 50,7345 %0,24
        GRAM ALTIN 6.714,26 %-0,07
        FAİZ 34,99 %-0,57
        GÜMÜŞ GRAM 130,47 %1,16
        BITCOIN 90.012,00 %-0,19
        GBP/TRY 58,2296 %0,09
        EUR/USD 1,1695 %0,09
        BRENT 64,70 %-0,83
        ÇEYREK ALTIN 10.978,39 %-0,07
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hidrojen Yakıtlı Tren Geliştirme Projesi kapsamında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, "Prototip üretim merkezi olarak TÜRASAŞ projede merkez rol üstlenecek. Bu proje bir Ar-Ge niteliği taşımakta olup tüm hakları TÜRASAŞ'a ait olacak" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 12:57 Güncelleme: 22.01.2026 - 12:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hidrojen Yakıtlı Tren Geliştirme Projesi kapsamında İngiltere ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda iş birliği protokolü imzalandığını bildirdi. İmzalar, TÜRASAŞ Genel Müdürü Selim Koçbay ve İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris tarafından atıldı.

        Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada, söz konusu iş birliğinin yalnızca demiryolu sektörü açısından değil, aynı zamanda çevre dostu ve sürdürülebilir ulaşım hedefleri bakımından da önemli bir adım olduğunu vurguladı.

        Uraloğlu, hidrojen yakıt hücreli trenlerin; karbon salımını azaltmasının yanı sıra gürültü kirliliğini düşüren, daha konforlu ve çevreci bir seyahat imkânı sağladığını kaydetti.

        REKLAM

        İNGİLTERE-TÜRKİYE ORTAKLIĞI

        Bakan Uraloğlu, iş birliği kapsamında İngiltere tarafından prestijli akademik kurumlar ve uzman kuruluşların katkı sağlayacağını belirtti. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        “Türkiye tarafında prototip üretim merkezi olarak TÜRASAŞ projede merkez rol üstlenecek. Yakıt hücresi ve sistem entegrasyonunda ilgili paydaşlarla birlikte kritik teknik alanlarda bilgi birikimi ve teknik destek süreci yürütülecek”

        Projeyle birlikte hidrojen teknolojilerinde yeni bir döneme adım atıldığını vurgulayan Uraloğlu, “Hidrojen yakıtlı lokomotiflerin TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğümüzde üretilmesini planlıyoruz. Bu proje bir Ar-Ge niteliği taşımakta olup tüm hakları TÜRASAŞ’a ait olacak” dedi.

        Söz konusu iş birliğiyle, Türkiye’nin hidrojenli demiryolu araçları alanında kurumsal kapasitesinin güçlendirileceğini belirten Bakan Uraloğlu, “Protokol çerçevesinde tasarım, sistem mimarisi, güç elektroniği, enerji yönetimi ve emniyet gibi teknik alanlarda bilgi ve teknik destek sağlanacak. Yerli mühendislik kabiliyetlerimizi bu proje sayesinde daha da ileri taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

        Uraloğlu, projenin sadece üretim değil, aynı zamanda teknoloji transferi ve bilgi paylaşımı açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, “Amacımız hidrojen teknolojisinde sürdürülebilir bir kapasite oluşturmak ve uluslararası standartlarda rekabet edebilir yerli çözümler ortaya koymaktır. Bu yöndeki çalışmalarımızla TÜRASAŞ’ı bu alanda bölgesel bir merkez haline getireceğiz” açıklamasında bulundu.

        Projenin uzun vadede çevre dostu ulaşım sistemlerine geçişte de belirleyici rol oynayacağını vurgulayan Uraloğlu, “Yeşil ulaşımı güçlendirecek bu yatırımı, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun önemli bir parçası olarak görüyoruz” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        BES'te kazanmanın püf noktası

        HDI Fiba Sigorta Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, yılda ortalama 3-4 kez fon dağılım değişikliğinin optimum faydayı sağlamak için yeterli olduğunu ifade etti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        Trump Grönland için kişi başı 1 milyon dolar teklif edebilir
        Trump Grönland için kişi başı 1 milyon dolar teklif edebilir
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İki kadının katili, Mihriban'ın cesedini gömmeye giderken kameraya yansıdı!
        İki kadının katili, Mihriban'ın cesedini gömmeye giderken kameraya yansıdı!
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz
        Minik Nazlı'ya sokak köpekleri saldırdı!
        Minik Nazlı'ya sokak köpekleri saldırdı!
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        Vahşet ötesi! Fatma'yı 4 metre sürükledi, üç kez yere vurarak katletti!
        Vahşet ötesi! Fatma'yı 4 metre sürükledi, üç kez yere vurarak katletti!
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        Sağlık enflasyonu az artar
        Sağlık enflasyonu az artar
        İzmir'de zor anlar! Dere taştı, her yer göle döndü!
        İzmir'de zor anlar! Dere taştı, her yer göle döndü!
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?