        TSS'de bebeklere ömür boyu yenileme garantili sigorta

        TSS'de bebeklere ömür boyu yenileme garantili sigorta

        Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'na doğum teminatı eklediklerini belirterek, "Bunun çeşitli avantajları var. Çocuk doğduktan sonra 15 gün içinde şirkete bildirilirse çocuk doğumundan itibaren ömür boyu yenileme garantisi ile birlikte sigortası yapılmış oluyor" diye konuştu. Kırmızı, geçtiğimiz yıllarda enflasyonun çok üstünde artan sağlık enflasyonunun 2026'da enflasyon kadar artmasını beklediklerini bunun ise sigorta şirketlerinin maliyetlerini azaltacağını ve primlerin de böylece daha makul artacağını ifade etti.

        Giriş: 22.01.2026 - 10:04 Güncelleme: 22.01.2026 - 10:31
        Sağlık enflasyonu az artar
        Sigorta Sayfası programına katılan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, 2025'te Doğa Sigorta'nın yangın sigortalarında önemli bir gelişme kaydettiğini sektör ortalamasının çok üstünde yüzde 70 büyüme kaydettiklerini sağlık sigortasında da iyi bir büyüme yakaladıklarını 2026'da da yine yangın ve sağlık sigortasına odaklanacaklarını ifade etti.

        Kırmızı, sağlık, kasko ve yangın sigortasında primlerin bu yıl makul artışlar kaydettiğini dile getirerek, sağlık sigortası ve fiyatlarına ilişkin şu bilgileri verdi: "Sağlık enflasyonu pandemiden bu yana normal enflasyonun yüzde 30-40 üstünde bazen iki katı artıyordu. Bu yıl ise enflasyondaki düşüş başta olmak üzere ekonomideki gelişmeler nedeniyle beklentimiz enflasyon oranında artış göstermesi. Bundan sektörün de olumlu etkilenmesini bekliyoruz. Şu anda prim artışları 2025 ile aynı ve makul, 2026'nın sonuna kadar da çok büyük artışlar beklemiyoruz."

        NE KADAR AZ HASTANE ZİYARETİ O KADAR İYİ

        Sağlık sigortasının eskiden lüks bir ürün olduğunu ancak Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile birlikte yaygınlaştığını söyleyen Kırmızı, vatandaşların TSS'den çok memnun olduğunu şirketlerin de çalışanları için bu alanı keşfettiğini dile getirdi. Kırmızı sağlık sigortalarında son yıllarda umut veren bir durum oluştuğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Biz de Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda ilk kez doğum teminatı vermeye başladık. Bunun çeşitli avantajları var. Çocuk doğduktan sonra 15 gün içinde şirkete bildirilirse çocuk doğumundan itibaren ömür boyu yenileme garantisi ile birlikte sigortası yapılmış oluyor. Diğer yandan ömür boyu yenileme garantileri verilmeye başlandı. Bunun ile vatandaş 'hasarım olursa gelecek yıl sigorta şirketi sigortamı yapar mı' derdinden kurtuldu. Havuz büyüdükçe şirketler de daha fazla risk alıyor. Talep oldukça risk iştahı artıyor. Az sayıda talep olursa hasar az bile olsa bu zarara dönüyor. Sayı büyüdükçe vatandaşa verdiğimiz avantajlar da artıyor."

        Diğer yandan sağlık sigortasında vatandaşların tedavi hakkının tümünü kullanma yanılgısında olduğunu anlatan Kırmızı, "Bazen vatandaşlar rahatsızlık denemeyecek şekilde hayatın doğal akışı olan durumlarda da nasıl olsa hakkım var diye hastaneye gidebiliyor. 5 hakkım kaldı onu da kullanayım diyebiliyorlar. Oysa bu harcama dönüp dolaşıp size yansıyor" dedi.

        KONUT SİGORTASINDA SİGORTALILIK DÜŞÜK

        Yangın sigortalarında ise işyeri sigortalarında bir artış görülse de konut sigortasında sigortalılık oranının çok düşük olduğunu ifade ederek," Deprem sigortalarında (DASK) bile deprem olduğunda artan sigortalılık oranı yine yüzde 50-55'e döndü. Konut sigortası oranı da çok düşük" diye konuştu.

        Kasko sigortasında geçen yıl enflasyonun altında kalan prim artışlarının 2026'da da devam etmesini beklediklerini dile getiren Kırmızı, kaskoda 2025'in karlı bir yıl olduğunu ve bunun da prim artışlarına yansıdığını belirtti. 2026'da da hasar maliyetlerinde önemli bir artış beklemediklerini dile getiren Kırmızı, en fazla enflasyon kadar prim artışı olabileceğini söyledi.

        FAİZ DÜŞÜYOR ANCAK MALİYETLER DE AZALIYOR

        2025'in sigortacılık açısından teknik zararla kapandığını ancak kaybın mali gelirlerle karşılandığını belirten Kırmızı, "Ancak artık teknik karlılıklar çok daha önem kazandı. Mali gelirler düşmeye başladı, teknik karlılığın daha yüksek olması gerekiyor. Enflasyon ve kurların yüksek seyrettiği dönemlerde faizler de yüksek seyrediyor mali geliriniz de yüksek oluyor ama enflasyondan dolayı giderleriniz de yükseliyor. Faiz düşerken enflasyon da düşüyor kur da fazla yükselmiyorsa o zaman maliyetleriniz, giderleriniz de azalıyor. Teknik karınız artıyor" şeklinde konuştu.

