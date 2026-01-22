Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa "Kolay gelsin" diyerek kuyumcuyu soydu! Kadın müşteri dehşeti yaşadı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        "Kolay gelsin" diyerek kuyumcuyu soydu! Kadın müşteri dehşeti yaşadı...

        İstanbul Bahçelievler'de, "kolay gelsin" diyerek girdiği kuyumcuyu içeride müşteri varken silah zoruyla gasp eden 49 yaşındaki şüpheli Hüseyin A., Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Yüzlerce saat izlenen kamera görüntülerinin ardından evinde yakalanan gaspçının çaldığı 25 bilezik de ele geçirildi. Olay anına ait ortaya çıkan görüntülerde, soygun sırasında içeride bulunan kadın bir müşterinin çok korktuğu yer aldı

        Giriş: 22.01.2026 - 13:22 Güncelleme: 22.01.2026 - 13:22
        "Kolay gelsin" diyerek kuyumcuyu soydu! Kadın müşteri dehşeti yaşadı...
        İstanbul'da olay, 15 Ocak Perşembe günü saat 18.30 sıralarında Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi’ndeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi.

        ÇANTADAN SİLAHINI ÇIKARDI

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, kuyumcunun sahibi iş yerinde başka bir müşteriyle ilgilendiği sırada içeri kimliği belirsiz silahlı bir şüpheli girdi.

        ÖNCE "KOLAY GELSİN" DEDİ SONRA SOYDU

        Önce “kolay gelsin” diyen şüpheli, ardından iş yeri sahibine silah doğrultarak elindeki çantayı uzattı ve altın ile paraları koymasını istedi. Yaklaşık 1 dakika içinde, 3 milyon lira değerindeki altınları alan şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        EV VE İŞ YERİ ADRESLERİ TESPİT EDİLDİ

        Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’nin deneyimli dedektifleri, şüpheliyi yakalamak için adım adım kamera görüntülerini inceledi. Önce kimliği tespit edilen şüphelinin, ardından geriye dönük olarak izlenen yüzlerce kamera kaydıyla ev adresi belirlendi.

        Ekipler, saatler süren incelemeler sonucunda şüphelinin kaçış güzergâhını da ortaya çıkardı. İş yeri adresi de belirlendi.

        "BORÇLARIM VARDI O YÜZDEN YAPTIM"

        Önceki gün, bekar olduğu ve tek başına yaşadığı öğrenilen şüphelinin Esenyurt’taki adresine operasyon düzenlendi. Kıskıvrak gözaltına alınan 49 yaşındaki Hüseyin A.’nın, “Borçlarım vardı, o yüzden yaptım” dediği öğrenildi.

        GASP ETTİĞİ MALLAR ELE GEÇİRİLDİ

        Evde yapılan aramada 2 bilezik bulundu. Ekipler, aynı mahallede şüphelinin çalıştığı tekstil atölyesinde de arama yaptı. İş yerinde 23 bilezik daha ele geçirildi.

        Gasp ettiği bilezikler ve silahla birlikte gözaltına alınan şüpheli, Gayrettepe Gasp Büro Amirliği’ne getirildi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Kuyumcudan gasp edilen bileziklerin, işlemlerin ardından sahibine teslim edileceği öğrenildi. Şüpheli ise Gasp Büro Amirliği’nde yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk sırasında kendisine yöneltilen “Neden yaptınız?” sorusunu cevapsız bıraktı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Soygun anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin kuyumcuya silah doğrultarak “Çabuk doldur, nakit de koy” dediği, kuyumcu sahibinin ise “Sakin ol” diyerek altınları çantaya doldurduğu anlar yer alıyor.

        Görüntülerde ayrıca içeride bulunan kadın müşterinin yaşadığı dehşet de yer aldı.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
