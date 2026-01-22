"Kolay gelsin" diyerek kuyumcuyu soydu! Kadın müşteri dehşeti yaşadı...

İstanbul'da olay, 15 Ocak Perşembe günü saat 18.30 sıralarında Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi’ndeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi.

ÇANTADAN SİLAHINI ÇIKARDI

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, kuyumcunun sahibi iş yerinde başka bir müşteriyle ilgilendiği sırada içeri kimliği belirsiz silahlı bir şüpheli girdi.

ÖNCE "KOLAY GELSİN" DEDİ SONRA SOYDU

Önce “kolay gelsin” diyen şüpheli, ardından iş yeri sahibine silah doğrultarak elindeki çantayı uzattı ve altın ile paraları koymasını istedi. Yaklaşık 1 dakika içinde, 3 milyon lira değerindeki altınları alan şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

EV VE İŞ YERİ ADRESLERİ TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’nin deneyimli dedektifleri, şüpheliyi yakalamak için adım adım kamera görüntülerini inceledi. Önce kimliği tespit edilen şüphelinin, ardından geriye dönük olarak izlenen yüzlerce kamera kaydıyla ev adresi belirlendi.

Ekipler, saatler süren incelemeler sonucunda şüphelinin kaçış güzergâhını da ortaya çıkardı. İş yeri adresi de belirlendi.