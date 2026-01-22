Habertürk
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti - Altın Haberleri

        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti

        Altının ons fiyatı dün 4.887 dolarla yeni tarihi zirvesini görürken Goldman Sachs son yaptığı açıklamayla daha önce 4.900 dolar olan altın fiyatı tahmininde yukarı yönlü revizyona gitti. İşte finans kurumlarının 2026 için altına yönelik son tahminleri

        Giriş: 22.01.2026 - 11:59 Güncelleme: 22.01.2026 - 12:12
        1

        GOLDMAN SACHS

        2026 altın tahmini (ons): 5.400 dolar

        2

        MORGAN STANLEY

        2026 altın tahmini (ons): 4.500 dolar

        3

        CITI

        2026 altın tahmini (ons): 5.000 dolar

        4

        JPMORGAN

        2026 altın tahmini (ons): 5.055 dolar

        5

        HSBC

        2026 altın tahmini (ons): 4.587 dolar

        6

        ANZ

        2026 altın tahmini (ons): 4.600 dolar

        7

        BANK OF AMERİCA

        2026 altın tahmini (ons): 5.000 dolar

        8

        SOCIETE GENERALE

        2026 altın tahmini (ons): 5.000 dolar

        9

        STANDARD CHARTERED

        2026 altın tahmini (ons): 4.488 dolar

        10

        COMMERZBANK

        2026 altın tahmini (ons): 4.900 dolar

        11

        DEUTSCHE BANK

        2026 altın tahmini (ons): 4.950 dolar

        12

        UBS

        2026 altın tahmini (ons): 4.700 dolar

