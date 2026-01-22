ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
Altının ons fiyatı dün 4.887 dolarla yeni tarihi zirvesini görürken Goldman Sachs son yaptığı açıklamayla daha önce 4.900 dolar olan altın fiyatı tahmininde yukarı yönlü revizyona gitti. İşte finans kurumlarının 2026 için altına yönelik son tahminleri
GOLDMAN SACHS
2026 altın tahmini (ons): 5.400 dolar
MORGAN STANLEY
2026 altın tahmini (ons): 4.500 dolar
CITI
2026 altın tahmini (ons): 5.000 dolar
JPMORGAN
2026 altın tahmini (ons): 5.055 dolar
HSBC
2026 altın tahmini (ons): 4.587 dolar
ANZ
2026 altın tahmini (ons): 4.600 dolar
BANK OF AMERİCA
2026 altın tahmini (ons): 5.000 dolar
SOCIETE GENERALE
2026 altın tahmini (ons): 5.000 dolar
STANDARD CHARTERED
2026 altın tahmini (ons): 4.488 dolar