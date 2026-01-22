Almanya Başbakanı Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli bir yerdir

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, büyük güçlerin politikalarının hakim olduğu bir döneme girildiğini, sadece gücün geçerli olduğu bir dünyanın tehlikeli bir yer olduğunu söyledi.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) konuşma yapan ve dünyada yeni bir dönemin başladığını dile getiren Merz, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının bunun belki de en çarpıcı ifadesi olduğunu ancak değişimlerin daha derinde bulunduğunu belirtti.

Merz, Çin’in stratejik öngörüsüyle kendi yolunda ön çalışma yaparak bir büyük güç haline geldiğini, ABD’nin de dış politikasında radikal bir değişiklik yaparak buna karşılılık verdiğini anlattı.

Büyük güçlerin politikasının hakim olduğu bir döneme girildiğini aktaran Almanya Başbakanı, "Bu yeni büyük güçler dünyası, güç, kuvvet ve şiddet üzerine inşa edilmiştir. Bu rahat bir yer değil. Bu yeni gerçeği bir olgu olarak kabul etmeliyiz." dedi.

Merz, her zaman mükemmel olmasa da hukukun üstünlüğüne dayanan düzenin temellerine saldırıldığını ifade etti. "Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli bir yerdir. Öncelikle küçük devletler, ardından orta ölçekli güçler ve sonunda büyük güçler için." ifadesini kullanan Merz, Avrupa'daki gücün, güvenliğe, rekabet edebilirliğe ve birlikteliğe dayandığını kaydetti. Avrupa'da öncelikle savunmaya yatırım yapılması ve ekonomilerin rekabetçi hale getirilmesi gerektiğini aktaran Merz, Avrupalılar arasında ve benzer düşüncelere sahip ortaklarla birliktelik sağlanması çağrısında bulundu. NATO'nun önemine işaret eden ve bu ittifak düşüncesine bağlı olduklarını söyleyen Merz, ABD hükümetinin son dönemde Grönland'a ilişkin taleplerini dile getirdiğini ve ABD'nin Arktik'teki Rus tehdidine işaret ettiğini belirterek "Biz bunu ciddiye alıyoruz." şeklinde konuştu. Bu tehdidin güç rekabetinin bir yansıması olduğunu, Avrupa ve ABD'nin bundan etkilendiğini aktaran Almanya Başbakanı, NATO'nun Arktik'i korumak için daha fazla çaba göstermesi gerektiği yorumunu yaptı.

"BİR AVRUPA ÜLKESİNİ ŞİDDET KULLARAK ELE GEÇİRME TEHDİDİ KABUL EDİLEMEZ" Başbakan Merz, Danimarka'yı, Grönland'ı ve Kuzey Kutbu'nu Rus tehdidine karşı koruyacaklarını, transatlantik ittifakın temelini oluşturan egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerini savunmaya devam edeceklerini kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yaptığı açıklamaları memnuniyetle karşıladığına işaret eden Merz, "Bu, girmemiz gereken doğru yoldur. Çünkü bir Avrupa ülkesini şiddet kullanarak ele geçirme tehdidi kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu. Trump'ın 8 Avrupa ülkesine Grönland nedeniyle ek tarife uygulayacağı tehdidine de değinen Merz, yeni gümrük vergilerinin uygulanmasının transatlantik ilişkilerinin temellerini sarsacağı uyarısında bulunarak "Avrupa'nın yanıtı birliktelik içinde sakin, sağlam ve güçlü olur." dedi. Avrupa'nın yüzlerce milyar avroyu güvenlik için yatırım yapacağını, bunun transatlantik ittifak için büyük bir başarı olacağını aktaran Almanya Başbakanı, şimdi bu ittifaka olan güvenin sağlam hale getirilmesi gerektiğini dile getirdi. Demokrasilerin vasallara değil, müttefiklere ve güvenilir ortaklara sahip olduğunu vurgulayan ve dünyanın hızlı bir şekilde değiştiğini aktaran Merz, "Büyük güçlerin dünyası yeni bir gerçekliktir." ifadesini kullandı.