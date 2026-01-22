Spor yazarları Galatasaray'ın Atletico Madrid mücadelesini değerlendirdi!

"HANİ SENİN OSIMHEN'İN NEREDE?"

Erman Toroğlu: "Atletico'nun attığı gole bir bakın. Soldan bir orta, tüm defansı geçiyor, 1.80'lik Eren, topu arkaya bırakıyor, kademeye giremiyor, oynadığı maç Şampiyonlar Ligi, arkadaki 1.73'lik adam gol atıyor. Böyle goller yerseniz Şampiyonlar Ligi'nde yürüyemezsiniz ama Türkiye Ligi'nde bu golleri yerseniz pozisyonları kimse konuşmaz. Eren'i çok abarttık, kurtarıcı yaptık. Al sana kurtarıcı. Bazı şeyleri yaparken aynaya bakın, sonra size ne yaptığınızı anlatırlar! Uğurcan iyi işler yaptı ama hani senin Osimhen'in nerede? Atletico'da 100 milyonluk oyuncu kaç tane var? Osimhen Osimhen'se takımını bu maçlarda kurtaracak. Ama Osimhen bu maçları kurtaracak oyuncu olsaydı zaten İngiliz takımları, İspanyol takımları alırlardı. Bu benim görüşüm." [Sözcü]