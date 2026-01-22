Spor yazarları Galatasaray'ın Atletico Madrid mücadelesini değerlendirdi!
Spor yazarları, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'le 1-1 kaldığı maçı köşelerinde yorumladı. İşte yazarların yorumları...
"GALATASARAY ÇOK İYİ OYNADI"
Ömer Üründül: "G.Saray kendisini ilk 24'ün içine atmış oldu. G.Saray, güçlü bir rakibe karşı çok iyi mücadele edip çok iyi oynadı. Sane zaman zaman kalitesiyle sahne aldı, Lemina ve Torreira müthiş savaştı. Ayrıca dün gece mükemmel bir hakem seyrettik. Galatasaray'ı performansından ve play-off'a kaldığı için kutluyorum." [Sabah]
"ŞİİR GİBİ YÖNETTİ"
Mustafa Çulcu: "Kovacs oyunun kontrolünü hep elinde tuttu. Sanki maçı yapay zeka yönetiyor gibi faul ve kartlarda hiç hata yapmadı. Oyuna ve oyunculara yaklaşımı ders niteliğindeydi. Şiir gibi muhteşem bir hakem yönetimi seyrettik." [Sabah]
"GERÇEKTEN BİR KRAL GİBİ"
Levent Tüzemen: "Osimhen'in ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gördük. Nijeryalı dünya yıldızı, gerçekten bir kral gibi oynadı. Yaptığı koşularla, rakiplerini kovalamasıyla arkadaşlarını sürekli ateşledi. Hele hele uzatmanın son dakikasında akıllıca kaptığı topu, yüksek deparla taşıyıp, al da at dercesine bıraktığı pasa Sara çok iyi vurdu, kaleci Oblak kesti. Eğer orada Eren zekice davranıp, çabuk hareket etse Galatasaray geceyi galibiyetle süsleyebilirdi. Alınan bir puan Avrupa yolunu bence daha rahatlattı, baskından kurtuldu." [Sabah]
"GALATASARAY İYİ SAVAŞTI"
Zeki Uzundurukan: "Uzatma anlarında resmen galibiyeti kaçırdık. Osimhen'in müthiş pasında Sara kaleci ile karşı karşıya şutunu attı ama Oblak kurtardı. Sara, ayağımıza gelen galibiyet fırsatını tepmiş oldu. Galatasaray, Atletico Madrid'den bir puan alarak ilk 24 yolunda önemli bir adım attı. Galatasaray'ın dünkü performansını beğendim. İyi savaştı. Özellikle ikinci yarıdaki istekli futbol Manchester City maçı öncesi umutlarımızı artırdı." [Fotomaç]
"GALATASARAY HER ŞEYİNİ VERDİ"
Evren Turhan: "Okan Buruk ve öğrencileri bu maça iyi hazırlanmış. Son haftalarda alınan sonuçlar ve ortaya konan futbola bakınca çok eleştiriler vardı. İyi oyunla ve puanla birlikte Galatasaray yeniden çıkışa geçecektir. Takım olarak iyi bir mücadele verdiler. Galatasaray dün gece her şeyini verdi. Oyuncular kalitesini gösterdi. Haklı bir şekilde puanı aldı ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etti." [Takvim]
"HANİ SENİN OSIMHEN'İN NEREDE?"
Erman Toroğlu: "Atletico'nun attığı gole bir bakın. Soldan bir orta, tüm defansı geçiyor, 1.80'lik Eren, topu arkaya bırakıyor, kademeye giremiyor, oynadığı maç Şampiyonlar Ligi, arkadaki 1.73'lik adam gol atıyor. Böyle goller yerseniz Şampiyonlar Ligi'nde yürüyemezsiniz ama Türkiye Ligi'nde bu golleri yerseniz pozisyonları kimse konuşmaz. Eren'i çok abarttık, kurtarıcı yaptık. Al sana kurtarıcı. Bazı şeyleri yaparken aynaya bakın, sonra size ne yaptığınızı anlatırlar! Uğurcan iyi işler yaptı ama hani senin Osimhen'in nerede? Atletico'da 100 milyonluk oyuncu kaç tane var? Osimhen Osimhen'se takımını bu maçlarda kurtaracak. Ama Osimhen bu maçları kurtaracak oyuncu olsaydı zaten İngiliz takımları, İspanyol takımları alırlardı. Bu benim görüşüm." [Sözcü]