Daily Mail iddia etti: Trump Grönland için kişi başı 1 milyon dolar teklif edebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

"Tüm yol arkadaşlarıma buradan selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Kıymetli misafirlerimize hoş geldin diyor her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Rabbim dayanışmamızı daim eylesin. Bizleri son nefesimize kadar bu kutlu yoldan ayırmasın diyorum. CHP jet sosyetesinin ne millet ne devlet ne de emeklilerimizle ilgili bir derdinin olmadığını hepimiz biliyoruz. Milletimiz bizim samimiyetimizi bizim hüsnüniyetimizi gayet iyi biliyor. En düşük emekli aylığı 20 bin lira olacak. Düzenlemenin Meclis'ten geçeceğine inanıyorum. "KULAĞIMIZ HER ZAMAN EMEKLİLERİMİZDE OLDU" Kiralar ve hayat pahalılığı başta olmak üzere emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların hepsinin farkındayız. Bugünlerde kuraları çekilen 500 bin sosyal konut hamlesi gibi projelerimizle konut arzını artırarak bu sorunlara çözüm üretmeye gayret ediyoruz. Emeklilerimizin taleplerine, beklentilerine, şikayetlerine hiçbir zaman kulağımızı tıkamadık tam tersine bir kulağımız her zaman emeklilerimizde oldu. AK Parti grubu olarak ittifak ortaklarımızla birlikte her alanda olduğu gibi Meclis çalışmalarında da öncü ve lokomotif kadro biz olacağız. Türkiye'yi sadece ekonomide değil askeri ve diplomatik olarak da çok farklı bir konuma taşıyacağız. Türk ekonomisi hedeflerimize uygun büyüdükçe ortaya çıkan ilave katma değerden herkes istifade edecek. "HEDEFLERİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN ARALIKSIZ KOŞTURACAĞIZ" Rabbim ömür, sağlık, sıhhat verdikçe hayalleri hedeflere, hedefleri gerçeklere dönüştürmek için aralıksız koşturacağız. Gençlerimize burs ve kredi miktarını yükselttik. Biz gençlerimizin yanında oluruz CHP gençleri istismar eder. SURİYE'DEKİ GELİŞMELER Suriye'de SDG entegrasyon için belirlenen takvim içerisinde olumlu hiçbir adım atmadı. SDG 10 Mart Mutabakatı'na uymadığı gibi işgal ettiği topraklarda sivil ve askeri hedeflere saldırmayı sürdürdü. Biz bu süreçte krizin sıcak çatışmaya dönüşmemesi için gerekli tavsiyeleri yaptık ancak SDG tavrını değiştirmedi. "AYRILIKÇI YAPIYA RIZA GÖSTERMEYİZ" Son haftalardaki başarılı operasyonlarından dolayı Suriye hükümetini, Suriye ordusunu ve kardeş Suriye halkını gönülden tebrik ediyoruz. Ayrılıkçı yapıya rıza göstermeyiz. Dün varılan ateşkes anlaşmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Temennimiz daha fazla kan akmadan artık bu meselenin kalıcı biçimde çözülmesidir. Türkiye olarak en başından itibaren toprak bütünlüğü korunmuş, siyasi birliği haiz, tek bir Suriye Devleti'nin varlığını en güçlü şekilde savunduk. TÜRK BAYRAĞINA PROVOKATİF SALDIRI Bayrağımıza uzanan o kirli elleri muhakkak bulacak, bunun hesabını o hainlerden mutlaka soracağız. Bu aşamadan sonra provokasyonlara başvurmanın intihar anlamına geldiği açıktır. SURİYE'DE AÇIKLANAN DEKLARASYON Bizim hiçbir ülkenin topraklarında gözümüz yok. Hiçbir ülkenin içişlerine karışmayız ama ülkemizin çıkarlarına halel gelmesine de izin vermeyiz. Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Şara, yayımladığı kararnamelerle Suriye'deki Kürtlerin var olma haklarını teslim etmiştir. 16 Ocak'ta açıklanan deklarasyon Suriye'deki Kürt kardeşlerimizin Suriye Devleti'ne eşit ve adil katılımını esas alan tarihi nitelikte bir irade beyanıdır. ABD BAŞKANI TRUMP İLE GÖRÜŞME Verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. DEAŞ'la ortak mücadele dahil Suriye'nin güvenliğine katkı yapacak birçok kritik konuyu kendisiyle istişare ettik. "KİMSE BENİM KÜRT KARDEŞİMİN İRADESİNİ İPOTEK ALTINA ALAMAZ" Terör örgütü ayrıdır, benim Kürt kardeşlerim ayrıdır. Kimse benim Kürt kardeşimin iradesini ipotek altına alamaz, Kürtlerin tek temsilcisiymiş gibi konuşamaz. Suriye'deki operasyonlar bahane edilerek tamamen yalan ve çarpıtma üzerine kurulu bir propagandayla tüm Kürtlerin kışkırtılmaya çalışıldığını görüyoruz. Özellikle Türkiye'deki Kürt kardeşlerimin bu oyunlara gelmemesi gerektiğini, yapılan çağrıların gerçek niyetini görerek ferasetle davranmaları gerektiğini tekrar hatırlatıyorum. KOMİSYON ÇALIŞMALARI Meclis'te kurulan komisyon nihai rapor için çalışıyor. Siyasete yol gösterecek bir raporun ortaya çıkacağına inanıyorum.