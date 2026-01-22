Habertürk
        Daily Mail iddia etti: Trump Grönland için kişi başı 1 milyon dolar teklif edebilir | Dış Haberler

        Daily Mail iddia etti: Trump Grönland için kişi başı 1 milyon dolar teklif edebilir

        İngiliz Daily Mail gazetesi, ABD Başkanı Trump'ın Grönland için "nihai anlaşma", ve gümrük vergisi tehdidinden geri adım atmasının ardından ada sakinlerine kişi başı 1 milyon dolar teklif edebileceğini iddia etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 11:42 Güncelleme: 22.01.2026 - 11:42
        Trump Grönland için kişi başı 1 milyon dolar teklif edebilir
        ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam Davos'taki temasları sonrası İngiltere ve diğer NATO müttefikleriyle yaşanan sert gerilimin ardından Grönland'ı işgal etme tehdidinden vazgeçti.

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmelerin ardından konuşan ABD Başkanı, Arktik'teki ada üzerindeki kontrolle ilgili olarak "gelecekteki bir anlaşmanın çerçevesi" üzerinde uzlaşıya varıldığını söyledi. Trump, adanın Amerikan güvenliği açısından hayati önemde olduğunu savunuyor.

        Trump ayrıca, Grönland'ı ele geçirme girişimine karşı çıkan İngiltere ve AB ülkelerine gümrük tarifesi uygulama planlarını askıya aldığını açıkladı.

        Grönland konusunda "anlaşma çerçevesi" oluştu
        Daily Mail'in haberine göre, Trump, nüfusu yaklaşık 57 bin olan Grönland sakinlerine, ABD'ye katılmaları yönünde oy kullanmaları halinde kişi başı 1 milyon dolar teklif etmeyi değerlendiriyor.

        Dün gece NATO'dan askeri yetkililer, Danimarka'nın Grönland'a ait "küçük toprak parçalarını" ABD'ye devrederek buralarda Amerikan askeri üsleri kurulmasına izin vereceği bir düzenlemeyi tartışıyordu.

        Trump dün akşam Truth Social hesabından şu paylaşımı yapmıştı:

        "Bugün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile son derece verimli bir toplantı yaptım. Grönland ve hatta tüm Arktik Bölgesi’yle ilgili gelecekteki bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduk.

        Bu çözüm hayata geçirilirse, Amerika Birleşik Devletleri ve tüm NATO ülkeleri için harika olacak."

        DANİMARKA DIŞİŞLERİ BAKANI: GRÖNLAND KIRMIZI ÇİZGİ

        Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ise ABD'nin Grönland'a sahip olmasının "kırmızı çizgi" olduğunu ve bunun gerçekleşmeyeceğini söyledi.

        Rasmussen, Kopenhag'ın Grönland üzerindeki egemenliğini koruyacağını vurgulayarak, Trump’ın daha önceki "satın alma" müzakere taleplerine kapıyı kapattı. "ABD’nin Grönland’a sahip olması söz konusu değil. Bu bir kırmızı çizgidir" dedi.

