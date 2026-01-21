ABD Başkanı Donald Trump, Davos Zirvesi'nde konuştu.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"1 yıl önce ABD ölü bir ülkeydi ama şu anda dünyadaki tüm ülkeleri geride bıraktık. Ben Avrupa'yı seviyorum. İyi bir noktaya gitmesini istiyorum ama gitmiyor. Bizi takip edin. Bizi takip ederseniz başarılı olursunuz.

İnsan tarihinin görmediği bir ölçekte göç akımı gerçekleşti. Liderler bunun ne kadar tehlikeli olduğunu anlayamıyor. Anlasa bile bir şey yapamıyor. Avrupa'daki bazı yerler artık tanınmaz hale geldi.

Her yıl 1 trilyon dolar boşa kaybediyorduk ancak biz 1 yıl içinde enflasyon yaratmadan açığımızın yüzde 70'ini kapattık. Doğru adımlar attık. Tarifelerle ticaret açığımız kapandı.

Benim liderliğimde doğalgaz üretimi hiç olmadığı kadar yüksek seviyelerde. Uykucu Biden zamanında böyle değildi.

20 yıl önce Venezuela harika bir ülkeydi, artık değil ama biz onlara yardımcı oluyoruz. Uzun vadede Venezuela harika bir ülke olacak. Şimdiye kadar çok iyi bir işbirliği içindeyiz. Onlardan 50 milyon varil petrol aldık. Venezuela önümüzdeki 6 ayda çok para kazanacak.

Rüzgar gülleri her yeri mahvediyor. Biz nükleer enerji dünyasına yakınız. Avrupa'daki elektrik fiyatları absürd seviyelerde. Rüzgar gülleri kaybettiriyor. Ben Çin'de 1 tane bile rüzgar türbini tarlası görmedim. Rüzgar türbinleri var ama kömür kullanıyorlar. Aptal insanlara bunları satıyorlar. "Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz" Biz Avrupa'nın güçlü olmasını istiyoruz. Biz olmasaydık Avrupa Almanca ya da Japonca konuşacaktı. Grönland'la ilgili birkaç söylememi ister misiniz? Aslında bu konuyu konuşmamın dışında tutacaktım ama söyleyeyim. Benim Grönland ve Danimarka halkına çok büyük saygım var. Hiçbir ülke ABD haricinde, Grönland'a sahip olmamalı. ABD haricinde hiçbir ülke Grönland'ı güvende tutamaz. Biz II. Dünya Savaşı'nda Grönland'ı kurtardık ve Danimarka'ya geri verdik. Ne kadar aptalmışız. Grönland'ın nadir elementlerine ihtiyacımız yok. Bizim Grönland'ı istememizin sebebi nadir elementler değil. Orası çok stratejik bir alanda ABD ve Çin arasında. Bizim orayı II. Dünya Savaşı'ndan sonra geri vermememiz gerekiyordu. Grönland'ı satın almak istiyoruz. Bu NATO'ya bir tehdit olmamalı. Bu NATO'yu güçlendirecek bir adım. Biz Grönland için kaba kuvvet kullanmayacağız. Bu bir tehdit değil bu bir ihtiyaç.