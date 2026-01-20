Habertürk
        Anasayfa Video Ekonomi Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi! TCMB, Fitch ve Moody's açıklayacak

        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi! TCMB, Fitch ve Moody's açıklayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ocak 2026 - 17:42 Güncelleme: 21 Ocak 2026 - 10:28

        Piyasalar için kritik hafta... 22 Ocak 2026 Perşembe günü saat 14.00'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılının ilk faiz kararını açıklayacak. Piyasaların genel beklentisi Merkez Bankası'nın politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 36,5'e çekmesi yönünde Habertürk Ekonomi Yazarı Rahim Ak ise TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın "yeni yılın ilk 3 ayında enflasyonda oynaklık olabileceği" mesajlarını değerlendirerek, TCMB'nın tedbirli davranacağını ve 100 baz puanlık bir indirime gidebileceğini söyledi. Ak ayrıca cuma akşamı uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moody’s'in ülke kredi notunda bir iyileştirme yapabileceğini de söyledi. İşte Habertürk Ekonomi Yazarı Rahim Ak'ın, HT Mikrofon'da Helin Genç'e yaptığı değerlendirmeler...

